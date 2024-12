Bão số 10 duy trì cấp 8 trên Biển Đông và dự báo thời tiết 10 ngày tới ở nước ta

(VTC News) -

Video: Dự báo thời tiết ngày 25/12

Tin bão số 10 trên Biển Đông

Lúc 4h ngày 25/12, vị trí tâm bão số 10 (tên quốc tế Pabuk) trên vùng biển phía Tây Nam khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 10km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 trên vùng biển Ninh Thuận đến Bà Rịa-Vũng Tàu, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão số 10 trên Biển Đông. (Nguồn: NCHMF)

Khoảng 4h ngày 26/12, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển từ Bình Thuận đến Bạc Liêu, hướng di chuyển không đổi, mỗi giờ đi được 10-15km và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Tác động của bão số 10, vùng biển phía Tây Nam khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa-Vũng Tàu (bao gồm đảo Phú Quý) gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-6m, biển động mạnh.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới trên cả nước

Từ nay đến 26/12, thời tiết Bắc Bộ và Thanh Hóa duy trì hanh khô, đêm không mưa, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Từ 26/12, khu vực này có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại.

Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong đó, Quảng Nam đến Khánh Hòa từ đêm 24/12 đến đêm 25/12 mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Các khu vực khác mưa vài nơi, phía Đông Tây Nguyên mưa rải rác, Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Từ đêm 26/12 đến ngày 3/1, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Trong đó, thời kỳ từ đêm 26/12 đến ngày 27/12 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Nghệ An, Hà Tĩnh từ đêm 26/12 đến ngày 28/12 mưa rải rác. Trời rét.

Quảng Trị đến Khánh Hòa trong 3 ngày 26-28/12 có mưa, mưa vừa và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, sau mưa giảm dần.

Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi.

Ngoài ra, theo bảng cập nhật thời tiết 10 ngày tới tại Hà Nội của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày mai 26/12, nhiệt độ Hà Nội ở ngưỡng 16-21 độ C, trời có mây, không mưa.

Hai ngày sau đó, nhiệt độ Thủ đô giảm nhẹ sau khi đón không khí lạnh, cao nhất phổ biến 19-20 độ C, thấp nhất 14-15 độ C, trời nhiều mây, có mưa nhỏ.

Ngày 29/12, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực này tăng khoảng 3 độ C, lên ngưỡng 22 độ C, nhiệt độ thấp nhất 15 độ C, trời có mây, không mưa.

Ngày 30/12, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội giảm nhẹ, phổ biến 21 độ C, nhiệt độ thấp nhất giảm sâu xuống ngưỡng 12 độ C, trời rét.

Trong ngày cuối cùng của năm 2024, thời tiết Thủ đô có mây, không mưa, nhiệt độ trong ngày tăng trở lại, dao động 16-23 độ C.

3 ngày đầu năm mới 2025, Hà Nội thời tiết tương đối thuận lợi với ngưỡng nhiệt cao nhất ngày phổ biến 22-24 độ C, thấp nhất 14-15 độ C, trong đó, ngày 1/1, cao nhất 24 độ C.