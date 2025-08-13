Đài Loan sơ tán hơn 5.500 người, huỷ tất cả chuyển bay nội địa ứng phó bão Podul

(VTC News) -

Bão Podul với sức gió 191km/h dự kiến đổ thành phố Đài Đông (Đài Loan) trong chiều nay (ngày 13/8), trước khi quét qua vùng ven biển phía tây đông dân cư hơn và tiếp tục di chuyển về phía tỉnh Phúc Kiến, miền nam Trung Quốc.

Cục Khí tượng Trung ương (CWA) Trung Quốc thông tin lượng mưa tại các vùng núi phía nam có thể lên tới 600 mm trong vài ngày tới. Trong khi đó, 9 thành phố và quận thông báo tạm dừng công việc, đóng cửa trường học, bao gồm các đô thị lớn như Cao Hùng và Đài Nam.

Sóng đập vào bờ biển Đài Đông, Đài Loan trước khi bão Podul đổ bộ. (Ảnh: Getty)

Cơ quan chức năng Đài Loan cho hay, có hơn 5.500 người đã được sơ tán trước khi cơn bão đổ bộ và tất cả chuyến bay nội địa cũng như 129 tuyến bay quốc tế bị hủy. Hai hãng hàng không quốc tế chính của Đài Loan là China Airlines và EVA Air cũng thông báo hủy tất cả chuyến bay từ Cao Hùng và một số chuyến bay từ sân bay quốc tế Đào Viên.

Tại Đài Bắc, người dân cho biết bầu trời vẫn quang đãng và có chút nắng, chưa bị ảnh hưởng bởi cơn bão.

Hồi tháng 7, Đài Loan cũng hững chịu cơn bão Danas khiến 2 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Tính đến thời điểm hiện tại vẫn còn nhiều hộ gia đình vẫn chưa khắc phục xong thiệt hại từ trận bão này.

Sau khi bão Danas đổ bộ, một số khu vực tại Đài Loan ghi nhận lượng mưa trong một tuần bằng lượng mưa của cả năm kể từ ngày 28/7 đến 4/8. Tình hình thời tiết xấu, tiếp tục khiến 5 người thiệt mạng, 3 người mất tích và 78 người bị thương.

Trong khoảng thời gian từ tháng 7 - 10, Đài Loan thường xuyên hứng chịu những cơn bão nhiệt đới với phần lớn đổ bộ vào khu vực miền đông núi non, thưa dân. Các nhà khoa học cho biết biến đổi khí hậu do con người gây ra khiến thời tiết trở nên khắc nghiệt hơn.