Bão Matmo dự báo mạnh lên trên Biển Đông, gió giật 200km/h

(VTC News) -

Bão Matmo (tên địa phương là Paolo) suy yếu nhẹ khi di chuyển qua khu vực núi ở miền Bắc Luzon, Philippines vào đầu giờ chiều nay 3/10, nhưng vẫn duy trì là một cơn bão nhiệt đới mạnh.

RAMB/US NOAA/Himawari

Trong bản tin lúc 14h cùng ngày, Cơ quan Khí tượng, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA) cho biết sức gió duy trì tối đa của Matmo đã giảm từ 130 km/giờ xuống còn 120 km/giờ. Sức gió giật cũng giảm nhẹ từ 215 km/h xuống 200 km/h.

Lúc 13 giờ chiều nay, tâm bão được xác định ở khu vực Mayoyao, tỉnh Ifugao. Bão đã tăng tốc nhẹ, di chuyển theo hướng tây tây bắc với vận tốc 30 km/h, so với 25 km/h trước đó.

Trước đó, Matmo đã đổ bộ vào Dinapigue, tỉnh Isabela, Philippines lúc 9 giờ sáng, sau đó bắt đầu đi qua miền Bắc Luzon.

Theo PAGASA, vào chiều tối thứ Sáu, bão sẽ tiến ra Biển Tây Philippines, nơi có “khả năng cao” bão sẽ mạnh lên trở lại.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam cho biết từ trưa và chiều 3/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao 4,0-6,0m. Biển động dữ dội.

Dự báo từ ngày 4/10, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm bão 6,0-8,0m, biển động dữ dội.