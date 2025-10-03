Bão số 11 Matmo thành cuồng phong khi vào biển Đông, gió giật 125 km/h

(VTC News) -

Cơ quan Khí tượng, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA) cho biết bão Matmo (tên địa phương là Paolo) tiếp tục mạnh lên khi tiến gần khu vực phía Nam Isabela và phía Bắc Aurora (Philippines).

JMA/NOAA/CIRA, Himawari

Lúc 5 giờ sáng, tâm bão được xác định cách Casiguran (Aurora) khoảng 150 km về phía Đông, với sức gió duy trì tối đa 100 km/h gần tâm bão và gió giật lên tới 125 km/h. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với vận tốc 20 km/h.

PAGASA cảnh báo bão Matmo có thể dịch chuyển xuống phía Nam, tùy thuộc vào cường độ của khối áp cao nằm ở phía Bắc cơn bão.

Dự báo Matmo có thể đổ bộ vào sáng thứ Sáu tại phía Nam Isabela hoặc phía Bắc Aurora và đi qua vùng đất liền Bắc Luzon (Philippines).

Sau khi đi qua Luzon, bão Matmo sẽ đi vào Biển Đông, trở thành bão số 11 và có khả năng rất cao tăng cấp nhanh, mạnh lên thành bão cuồng phong (cấp 12-13).

Dự kiến, đến sáng mai (4/10), bão sẽ rời khỏi khu vực dự báo của Philippines (PAR) và tiến sâu vào Biển Đông, hướng về phía Tây Bắc.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay đến 1h ngày 5/10, bão số 11 Matmo trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 340km về phía Đông Đông Nam, tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h, có thể mạnh lên với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15.

Khoảng 1h ngày 6/10, bão số 11 Matmo trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h và giảm 1 cấp với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14.