Bão lũ dồn dập, nguồn cung thịt mùa Tết năm nay có đảm bảo?

(VTC News) -

Dù gặp nhiều khó khăn, thậm chí chịu thua lỗ do giá heo giảm mạnh, bà Lành Thị Triều vẫn duy trì đàn hơn 1.000 con tại trang trại ở phường Long Khánh, Đồng Nai.

Mỗi con heo xuất chuồng đều được chăm sóc kỹ lưỡng, khẩu phần ăn điều chỉnh phù hợp, nhằm đảm bảo sức khỏe và trọng lượng thương phẩm tốt nhất. Lứa heo phục vụ cho mùa Tết năm nay, hiện đã đạt trọng lượng 30-40kg.

Trang trại chăn nuôi heo khép kín của bà Triều giúp kiểm soát dịch bệnh và duy trì đàn ổn định quanh năm.

Trang trại của bà Triều không nuôi theo thời vụ mà duy trì chăn nuôi rải đều quanh năm, nhờ vậy mỗi dịp Tết luôn có heo xuất chuồng cung ứng cho thị trường.

Dù chi phí thức ăn, điện và thuốc thú y đều tăng, bà vẫn cố gắng giữ ổn định sản lượng và kiểm soát tổng đàn hơn 1.000 con. “Chỉ mong giá heo hơi tăng nhẹ để thu hồi phần vốn đã bỏ ra,” bà Triều chia sẻ.

Nguồn cung dồi dào

Theo ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, nguồn cung thịt heo hiện nay không chỉ đảm bảo mà còn rất dồi dào. Ông nhấn mạnh, tổng đàn heo tại Đồng Nai hiện trên 4 triệu con, chiếm khoảng 1/8 tổng đàn cả nước, đủ sức cung ứng cho thị trường Tết khu vực Đông Nam bộ và một số tỉnh, thành.

Cùng với đó, tổng đàn gia cầm của tỉnh đạt khoảng 40 triệu con, gấp gần 10 lần tổng đàn heo, cũng đang duy trì ổn định, góp phần giữ vững nguồn cung thực phẩm trong dịp cao điểm cuối năm.

Ông Đoán cho biết các trang trại lớn tại Đồng Nai và khu vực Đông Nam Bộ đã chủ động vào đàn từ 2-3 tháng trước để chuẩn bị cho dịp Tết, nhờ đó, nguồn cung thịt heo và gia cầm được đảm bảo liên tục.

Nguồn cung thịt gia súc, gia cầm mùa Tết năm nay vẫn dồi dào.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến cuối tháng 10/2025, tổng đàn heo cả nước đạt khoảng 26,4 triệu con, tăng nhẹ 0,1% so với cùng kỳ năm trước. Một số địa phương vẫn duy trì được đà tăng trưởng tốt nhờ áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học và liên kết chuỗi tiêu thụ như Tây Ninh tăng 23,5%, Sơn La tăng 10,5%, Đồng Nai tăng 3,7%.

Ngược lại, các tỉnh chịu tác động trực tiếp của bão lũ như Khánh Hòa, Quảng Trị, Phú Thọ, Hà Nội… có mức sụt giảm 3-20%. Tuy nhiên, quy mô sụt giảm này chưa đủ lớn để ảnh hưởng đến cân đối cung - cầu toàn quốc.

Cùng với đó, tổng đàn gia cầm đạt hơn 584 triệu con, tăng 2,9% so với cùng kỳ, tạo nguồn cung dồi dào cho thị trường Tết.

Ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam, nhận định: “Nhu cầu dịp Tết thường tăng 10-15%, nhưng các trang trại và doanh nghiệp đã chủ động tái đàn từ sớm. Với gà công nghiệp, chỉ 35-45 ngày là có thể xuất chuồng nên nguồn cung hoàn toàn chủ động được”.

Bên cạnh nguồn cung trong nước, nguồn thịt nhập khẩu cũng tăng mạnh. Như vậy, thị trường không lo thiếu nguồn cung cho dịp cao điểm Tết.

Theo số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, trong quý III năm nay, nước ta nhập khẩu 75.200 tấn thịt lợn, trị giá 134,43 triệu USD. So với quý II/2025, lượng nhập khẩu tăng 115,9% và trị giá tăng 44,5%. So với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng còn cao hơn, lần lượt 158,3% về lượng và 94,7% về trị giá.

Các doanh nghiệp lớn trong ngành thực phẩm cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo hàng hóa thông suốt. Đại diện Công ty Vissan cho biết, ngay từ giữa năm, doanh nghiệp đã khởi động kế hoạch dự trữ nguyên liệu và sản xuất cho mùa Tết Bính Ngọ 2026 với tổng ngân sách hơn 530 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.

“Vissan dự kiến cung ứng gần 850 tấn thực phẩm tươi sống và hơn 3.400 tấn thực phẩm chế biến, đồng thời dự trữ thêm 10-20% sản lượng dự phòng để ứng phó mọi tình huống”, đại diện doanh nghiệp cho biết.

Tổng đàn heo cả nước đạt khoảng 26,4 triệu con.

Liệu giá có tăng?

Người tiêu dùng lo ngại, mùa Tết giá cả sẽ tăng, nhất là giá thịt gia súc, gia cầm. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, giá năm nay khó bật lên, bởi nguồn cung khá dồi dào cả trong nước lẫn nhập khẩu.

Ông Đoán cho biết, giá heo hiện vẫn ở mức thấp, khiến người chăn nuôi gặp khó khăn và thua lỗ, từ đó nhiều hộ ngần ngại tái đàn. Nếu tình trạng này kéo dài, sau Tết, nguồn cung có thể bị ảnh hưởng.

“Việc giá thấp và áp lực chi phí cao đang khiến một số trang trại phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi nhập heo giống, trong khi những biến động bất ngờ về dịch bệnh hay nhu cầu tiêu thụ cũng có thể tác động đến khả năng phục hồi tổng đàn sau dịp Tết”, ông Đoán nhận định.

Năm 2025, dù thiên tai và dịch bệnh gây gián đoạn cục bộ tại một số địa phương, chuỗi cung ứng thịt trong nước vẫn duy trì được tính liên thông nhờ sự chủ động của cả khâu sản xuất, phân phối và nhập khẩu.

Ở khâu sản xuất, các trang trại lớn đã áp dụng mô hình chuồng lạnh và hệ thống tự động hóa, giúp kiểm soát dịch bệnh và ổn định nguồn cung.

Ở khâu phân phối, các doanh nghiệp cũng chủ động dự trữ lượng hàng lớn, đảm bảo cung ứng đầy đủ cho hệ thống siêu thị, chợ đầu mối và các kênh thương mại điện tử. Trong khi đó, nguồn thịt nhập khẩu đông lạnh và thịt cắt mảnh từ Brazil, Nga, Mỹ, Canada… tăng mạnh, góp phần giữ ổn định giá bán lẻ trong nước.

Mô hình chăn nuôi ứng dụng công nghệ hiện đại giúp giảm rủi ro dịch bệnh, nâng cao năng suất đàn heo.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến, mặc dù dịch tả lợn châu Phi khiến đàn lợn giảm 0,63% trong 9 tháng đầu năm, sản lượng thịt lợn vẫn đạt 4 triệu tấn, còn sản lượng thịt gia cầm là 1,92 triệu tấn, tổng cộng gần 6 triệu tấn các loại thịt.

Ông Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, nhu cầu thực phẩm dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Noel tăng khoảng 10-15%, vì vậy Bộ đã tổ chức hội nghị phát triển chăn nuôi gia súc và gia cầm nhằm đảm bảo nguồn cung, đồng thời tháo gỡ các vướng mắc về chính sách, pháp lý và thủ tục hành chính, với sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền hai cấp.

Việc giá nguyên liệu thức ăn giảm được coi là điều kiện thuận lợi để thúc đẩy chăn nuôi. Ông cũng khẳng định, an toàn sinh học và phòng chống dịch bệnh là “lá chắn thép” duy trì đà tăng trưởng đàn heo.

Các giải pháp về môi trường và công nghệ trong chăn nuôi được triển khai đồng bộ, bao gồm công nghệ sinh học, chế phẩm sinh học giúp đảm bảo an toàn dịch bệnh và cải thiện điều kiện môi trường. Đồng thời, các doanh nghiệp lớn đang đầu tư mạnh vào công nghệ chế biến sâu nhằm tăng giá trị xuất khẩu; dự kiến năm nay đạt 600 - 700 triệu USD, cao hơn so với năm trước.