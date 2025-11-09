Bão Fung-Wong tiệm cận cấp siêu bão, di chuyển nhanh, sáng mai vào Biển Đông

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lúc 1h ngày 9/11, vị trí tâm bão Fung - Wong ở vào khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 126,4 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183km/giờ), giật trên cấp 17, tiệm cận cấp siêu bão (siêu bão cấp 16). Bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Fung - Wong trên khu vực đảo Luzon (Philippines), tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17.

Khoảng sáng 10/11, bão Fung - Wong khả năng di chuyển vào vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biên Đông, trở thành cơn bão số 14 hoạt động trên khu vực biển này trong năm 2025.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão Fung - Wong. (Nguồn: NCHMF)

Theo nhận định của cơ quan khí tượng vào chiều 8/11, khi bão vào Biển Đông, nhánh áp cận nhiệt đới ở phía Bắc (dòng dẫn đường cho bão di chuyển) suy yếu đi về cường độ và mở rộng hơn về phía Nam của cơn bão. Dẫn đến bão có xu hướng di chuyển lệch về phía Bắc nhiều hơn. Khi đi lên vĩ độ cao hơn, bão sẽ đi vào dòng dẫn đường của đới gió Tây trên cao nên nhiều khả năng đổi hướng theo hướng Đông Bắc và đi ra khỏi Biển Đông.

Thông thường, vào cuối mùa, các cơn bão di chuyển theo hướng Tây, thậm chí là Tây Tây Nam và đổ bộ vào các tỉnh phía Nam miền Trung. Tuy nhiên bão Fung - Wong lại di chuyển lên phía Bắc và đi ra ngoài. Đây chính là điểm bất thường của cơn bão này.

Khoảng 1h ngày 11/11, bão Fung - Wong trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10-15 km, suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16.

Lúc 1h ngày 12/11, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, đổi hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 10-15km/h, duy trì cường độ cấp 13, giật cấp 16.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc, sau đó là Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, sau tăng lên 20-25km, cường độ có xu hướng giảm dần.

Tác động của bão Fung - Wong, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 4-6m, sau tăng lên 6-8m, vùng gần tâm bão 8-10m, biển động dữ dội.

Trong khoảng 10-12/11, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có thể chịu tác động của gió bão mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 8-10m, biển động dữ dội.