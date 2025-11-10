Bão Fung-Wong giật cấp 16, liên tục đổi hướng đi vào Biển Đông

(VTC News) -

Tin bão trên Biển Đông - bão số 14 Fung - Wong

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, sáng sớm nay (10/11), bão Fung - Wong đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 14 trong năm 2025.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/giờ), giật cấp 16, di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 14 Fung - Wong trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, đổi hướng Tây Bắc, di chuyển chậm với tốc độ 10-15 km/h. Bão duy trì cường độ mạnh cấp 13, giật cấp 16.

Bản đồ dự báo đường đi và cường độ bão số 14 Fung - Wong. (Nguồn: NCHMF)

Khoảng 4h ngày 12/11, vị trí tâm bão số 14 Fung - Wong trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, đổi hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16.

Đến 4h ngày 13/11, vị trí tâm bão Fung - Wong trên vùng ven biển phía Đông Bắc khu vực đảo Đài Loan, đổi hướng Đông Bắc, tốc độ 15-20km/h và suy yếu dần với cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Tác động của bão số 14 Fung - Wong, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 5-8m, vùng gần tâm bão 8-10m, biển động dữ dội.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 10/11/2025

TP Hà Nội mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23°C. Nhiệt độ cao nhất 26-28°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C.

Đông Bắc Bộ sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau mưa vài nơi. Trong đó, khu Đông Bắc và đồng bằng trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi dưới 26°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc mưa rải rác. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.