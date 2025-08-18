Bão Erin gây sóng lớn, dòng chảy xiết nguy hiểm dọc bờ biển phía Đông nước Mỹ

(VTC News) -

Theo CNN, bão Erin dự báo đổ bộ cách xa đất liền, nhưng trường gió rộng lớn đang tạo ra những con sóng lớn, mang theo dòng chảy ngược nguy hiểm vào bờ biển Mỹ.

Theo Trung tâm Bão Quốc gia, các dải mưa ngoài khơi của bão Erin đổ bộ vào Puerto Rico gây ra lũ quét và mất điện. Đồng thời, bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Đông Nam Bahamas và quần đảo Turks, Caicos vào sáng sớm 18/8 (giờ địa phương).

Sóng lớn từ cơn bão tràn vào phần lớn bờ biển phía Đông nước Mỹ và Bermuda từ 19/8, tình hình dự kiến xấu đi cho đến giữa tuần.

Chiếc xe tải chạy qua con đường ngập lụt sau khi bão Erin đổ bộ. (Ảnh: Getty)

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cũng cảnh báo mối nguy hiểm trên bãi biển: "Dù bão Erin dự kiến đổ bộ xa bờ, nhưng mối đe dọa đến tính mạng từ dòng chảy ngược và sóng lớn dọc theo những bãi biển của chúng ta là rất lớn".

Dự báo bão Erin sẽ di chuyển theo hướng Bắc - Đông Bắc giữa bờ biển phía đông Mỹ và Bermuda trong những ngày tới. Nó vẫn sẽ ở ngoài khơi nhưng mạnh lên trở lại và phát triển mạnh hơn nữa.

Điều này có nghĩa là ảnh hưởng của bão không được cảm nhận trực tiếp qua đất liền mà qua đường nước: sóng lớn, dữ dội, dòng chảy nguy hiểm và ngập lụt ven biển khi thủy triều lên.

Hôm 17/8, quận Dare ở bang Bắc Carolina phải ban bố tình trạng khẩn cấp, bao gồm lệnh sơ tán bắt buộc. Một số cảng tại Puerto Rico và Quần đảo Virgin tạm thời đóng cửa để bảo đảm an toàn hàng hải.

Người dân và du khách tại bờ biển Bắc Carolina, vùng Trung Đại Tây Dương và Bermuda cần theo dõi sát diễn biến bão do có nguy cơ gió mạnh trong nửa đầu tuần này.

Bão Erin được dự báo đi đường vòng trên biển Đại Tây Dương. (Ảnh: NHC)

Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS), tính đến nay, 44 người tử vong do dòng chảy ngược và các mối nguy hiểm khác liên quan đến sóng biển tại Mỹ. Trong thập kỷ qua, dòng chảy ngược được chứng minh là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Mỹ, chỉ sau nắng nóng và lũ lụt.

Cơ quan này cho biết thêm dòng chảy ngược thường cướp đi sinh mạng của nhiều người mỗi năm hơn cả sét đánh, bão và lốc xoáy cộng lại.