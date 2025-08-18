Áp thấp nhiệt đới hướng vào Quảng Ninh-Lạng Sơn, hai miền Bắc và Trung mưa lớn

Video: Dự báo thời tiết ngày 18/8
Lúc 7h ngày 18/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 135km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/h), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.
Dự báo lúc 7h ngày 19/8, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Quảng Ninh, Lạng Sơn, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Cấp độ rủi ro thiên tai dự báo cấp 3 tại vùng biển phía Đông Nam Quảng Trị, vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ và Cô Tô).
Khoảng 19h ngày 19/8, áp thấp nhiệt đới trên khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc, đổi hướng Bắc Tây Bắc tới tốc độ khoảng 15km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp.
Tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông khu vực Nam Quảng Trị, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ và Cô Tô) mưa dông và gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2-3,5m, biển động mạnh.
Từ chiều 18/8, vùng ven biển Quảng Ninh và Hải Phòng gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.
Trên đất liền nước ta, từ 18/8 đến sáng 20/8, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-150mm, có nơi mưa rất to trên 300mm.
Ngày và đêm 18/8, Nghệ An mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa dao động 30-60mm, có nơi mưa rất to trên 120mm.
Ngày 18/8, Hà Tĩnh và Quảng Trị mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi mưa rất to trên 100mm.
Từ 20/8, mưa lớn trên các khu vực giảm dần. Trong mưa dông đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đồng thời, mưa lớn nhiều giờ tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối, sạt lở đất trên các sườn dốc, sườn đồi và ngập úng đô thị, vùng trũng thấp.
