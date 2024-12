Báo điện tử VTC News đoạt giải báo chí tuyên truyền về An toàn giao thông

(VTC News) -

Tối 8/12, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức lễ trao giải thưởng báo chí tuyên truyền về An toàn giao thông năm 2024.

Trong số 204 tác phẩm lọt vào chung khảo, hội đồng bình xét đã chọn ra 66 tác phẩm xuất sắc để trao các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích tại các hạng mục báo in, báo điện tử, báo hình, báo nói và báo ảnh.

Báo điện tử VTC News được trao giải Khuyến khích với loạt bài "Lấn làn, vượt ẩu là nguyên nhân chính gây ra loạt tai nạn thảm khốc".

Các tác giả, đại diện nhóm tác giả nhận giải Khuyến khích.

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Lê Kim Thành nhấn mạnh vai trò của báo chí trong việc đưa những quy định pháp luật, những thông điệp về an toàn giao thông đến với đông đảo người dân.

Thông qua đó, báo chí góp phần nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến tích cực về hành vi của người tham gia giao thông.

Ông Lê Kim Thành lưu ý, thời gian tới, số lượng phương tiện tiếp tục gia tăng, trong khi điều kiện, năng lực về kết cấu hạ tầng còn hạn chế, tạo ra những thách thức to lớn cho công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

"Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giao thông vận tải mong rằng các cơ quan báo chí, các nhà báo tiếp tục quan tâm, gắn bó, chung tay với công tác tuyên truyền an toàn giao thông và xây dựng văn hoá giao thông an toàn. Tích cực tham gia hưởng ứng giải báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông để ngày càng có nhiều bài dự thi hơn, nhiều tác phẩm hay và đạt giải cao hơn", ông Lê Kim Thành nói.

Theo đánh giá của Hội đồng chấm giải, các tác phẩm dự thi năm nay có đề tài đa dạng, phản ánh muôn mặt thời sự giao thông.

Các bài viết, tuyến bài viết được đầu tư công phu, kỹ lưỡng, đặc biệt là có nhiều phát hiện, đặt ra những vấn đề gai góc trong công tác quản lý của ngành giao thông vận tải và đề xuất các giải pháp khắc phục.

Nhiều bài báo tham dự giải không chỉ dừng lại ở thể loại "báo chí phản ánh" mà cho thấy rõ xu hướng "báo chí giải pháp".