Bánh mì 208.000 đồng ở sân bay Nội Bài: Cần làm rõ, không để khách bị bắt chẹt

(VTC News) -

Gần đây, dư luận xôn xao việc hành khách than trời khi một chiếc bánh mì có giá lên tới 208.000 đồng ở sân bay Nội Bài. Mạng xã hội cũng chia sẻ thêm nhiều câu chuyện về đồ ăn ở một số sân bay Việt Nam quá đắt đỏ, thường “đội giá” lên gấp 2-3, thậm chí 4-5 lần so với bên ngoài.

Nhiều ý kiến cho rằng "câu chuyện quen thuộc" này khó có thể xử lý dứt điểm vì giá thuê mặt bằng ở sân bay vốn rất cao, kéo giá hàng hóa đắt đỏ theo.

Một chuyên gia hàng không bày tỏ quan điểm: Việc đồ ăn trong sân bay đắt hơn bên ngoài là dễ hiểu vì các doanh nghiệp kinh doanh F&B (đồ ăn và thức uống) phải chịu chi phí vận hành cao hơn. Cơ cấu giá hàng hoá trong khu vực sân bay cũng cần phải tính đến chi phí đầu tư của doanh nghiệp vào trong cảng, thuê mặt bằng, thuê gian hàng, đầu tư gian hàng, nhân công, điện, nước...

Ngoài ra, khi hàng hóa vào sân bay thì đã được giám sát kỹ lưỡng về vấn đề an ninh, an toàn, vì thế đương nhiên cơ cấu giá phải chênh lệch hơn so với giá thị trường.

Chiếc bánh mì có giá 208.000 đồng mà một khách hàng đã mua ở sân bay Nội Bài. (Ảnh: Dân Trí)

Tuy nhiên, để làm rõ nghi vấn giá hàng hóa trong sân bay đang phải "gánh" chi phí thuê mặt bằng quá cao thì Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cần lên tiếng trả lời câu hỏi mặt bằng cho thuê như thế nào, cơ chế giá để xác định giá sản phẩm dịch vụ trong khu vực sân bay ra sao?

"ACV là đơn vị quản lý mặt bằng, thực hiện nhượng quyền, cho thuê nên ACV cũng phải chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý Nhà nước, trước người tiêu dùng nếu khách thuê mặt bằng để kinh doanh có vi phạm.

Câu chuyện giá cả các mặt hàng trong sân bay đắt đỏ đã được phản ánh nhiều năm nay, không phải bây giờ mới diễn ra.ACV là người khai thác, cho thuê mặt bằng thì phải kiểm soát được việc buôn bán ở trong đó chứ không thể để doanh nghiệp, tiểu thương muốn đẩy giá lên thế nào cũng được", vị chuyên gia nói.

Đồng quan điểm, PGS.TS. Nguyễn Thiện Tống cho rằng, cần làm rõ câu chuyện này, vừa để rộng đường dư luận, vừa để các dịch vụ trong sân bay không thể lấy cớ giá mặt bằng quá cao để "tát nước theo mưa", bắt chẹt hành khách.

"Khi thông tin chưa chi tiết, cụ thể, công khai thì nguy cơ còn có tình trạng mập mờ, "làm giá" với người mua. Rất có thể các doanh nghiệp lợi dụng vị trí trong sân bay để bán hàng đắt đỏ, đẩy giá lên cao", ông Tống nói.

“Ngoài ra theo tôi, để giá cả trong khu vực sân bay không bị đẩy lên quá cao thì các cơ quan chức năng cần xác định được giá cốt các mặt hàng, chi phí mặt bằng, lợi nhuận cần đạt và cho ra mức giá chính xác, yêu cầu doanh nghiệp tuân thủ”, chuyên gia Nguyễn Thiện Tống nói.

Ông Tống cũng cho rằng, khi xác định có sai phạm trong hoạt động buôn bán thì cần phải làm rõ trách nhiệm quản lý thuộc về ai, từ đó mới có hướng xử lý dứt điểm.

Trong khi đó, trả lời Báo Điện tử VTC News, một lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết, sau khi nhận được phản ánh, Cục Hàng không đã đi kiểm tra thì nhận thấy các doanh nghiệp kinh doanh trong sân bay đều niêm yết giá công khai.

Tuy vậy, Cục Hàng không vẫn ra văn bản yêu cầu các cơ quan liên quan báo cáo cụ thể, trong đó có ACV.

"ACV là đơn vị kinh doanh cảng hàng không nhằm phục vụ tổ chức hàng không, cá nhân nên ACV có trách nhiệm giám sát chất lượng, giá cả các dịch vụ phi hàng không để tạo thuận lợi cho hành khách", vị lãnh đạo nói.

Vị này cũng cho biết thêm Cục Hàng không chỉ quản lý giá dịch vụ hàng không như giá thuê ống lồng, giá thuê quầy check-in, giá thuê băng chuyền hành lý, an ninh…Còn những giá dịch vụ phi hàng không thì không phải là trách nhiệm trực tiếp.

“Cục không có chức năng tính toán, quyết định về cơ cấu giá thành những dịch vụ phi hàng không. Vì thế, để đảm bảo giá cả phù hợp, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng mà vẫn đáp ứng được yêu cầu của các bên khai thác dịch vụ, khả năng chi trả của người sử dụng dịch vụ thì ngoài Cục Hàng không, rất cần sự cùng vào cuộc của các đơn vị khác như: Cục quản lý giá, Cục Quản lý thị trường, Hội bảo vệ người tiêu dùng…”, vị này nói thêm.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản yêu cầu xác minh, làm rõ và kịp thời chấn chỉnh các hành vi vi phạm (nếu có) trước thông tin một hành khách cho biết đã phải bỏ ra 208.000 đồng để mua một chiếc bánh mì tại sân bay Nội Bài.

Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, trên cơ sở khoản 1 Điều 68 quy định "Doanh nghiệp cảng hàng không quyết định cho tổ chức, cá nhân thuê mặt bằng thuộc quyền quản lý, sử dụng của mình để cung cấp dịch vụ hàng không, phi hàng không theo quy định" phối hợp với Cảng vụ hàng không miền Bắc xác minh, làm rõ các nội dung phản ánh.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài kiểm tra việc tuân thủ các quy định tại khoản 5 Điều 70 Nghị định 05/2021/NĐ- CP của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phi hàng không tại nhà ga hành khách. Đồng thời, kịp thời chấn chỉnh ngay các nội dung bất cập, ảnh hưởng đến chất lượng cung cấp dịch vụ, quyền lợi chính đáng của khách hàng.

Đối với ACV, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu tăng cường công tác chỉ đạo hoạt động cung cấp dịch vụ phi hàng không tại các cảng hàng không; rà soát giá hàng hóa, dịch vụ đặc biệt là dịch vụ ăn, uống để đảm bảo giá bán tương xứng với chất lượng và không quá cao so mặt bằng chung của hàng hóa, dịch vụ cùng loại.

ACV kịp thời chấn chỉnh ngay các nội dung bất cập, ảnh hưởng đến chất lượng cung cấp dịch vụ tại nhà ga hành khách, quyền lợi chính đáng của khách hàng; niêm yết công khai giá; bảo đảm văn minh, lịch sự, chu đáo.

Cảng vụ hàng không miền Bắc chủ trì, phối hợp với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài xác minh, làm rõ các nội dung phản ánh; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định.

Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của khách hàng, chủ trì giải quyết các phản ánh, kiến nghị theo theo trách nhiệm của Cảng vụ hàng không được quy định tại khoản 4, khoản 8 Điều 9, khoản 4 Điều 70 Nghị định 05/2021/NĐ-CP ngày 25/01/2021.