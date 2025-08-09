Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Indonesia, ASEAN Cup nữ 2025

Nữ Việt Nam vs Indonesia (19h30 ngày 9/8)

Sau khi đánh bại Campuchia với tỷ số 6-0 ở trận ra quân, đội tuyển nữ Việt Nam đối đầu Indonesia trong lượt đấu thứ hai của bảng A giải ASEAN Cup 2025. Nhiệm vụ của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung là thắng với tỷ số cách biệt lớn nhất có thể.

Đội tuyển nữ Việt Nam chạm trán Indonesia.

Màn thể hiện của các đội bóng ở lượt trận đầu tiên cho thấy rõ cục diện của bảng A. Đội tuyển nữ Việt Nam cạnh tranh ngôi đầu bảng với Thái Lan trong khi 2 đối thủ còn lại thua kém rất xa về trình độ. Do vậy, việc tạo lợi thế về chỉ số phụ trước trận đấu cuối cùng gặp đối thủ cạnh tranh trực tiếp cũng rất quan trọng đối với thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung.

Bóng đá nữ Indonesia cũng bắt đầu thực hiện chiến lược nâng cấp sức mạnh bằng những cầu thủ từ châu Âu. Tuy nhiên, đội bóng xứ vạn đảo chưa có bước tiến rõ rệt. Sự xuất hiện của các ngôi sao nhập tịch chưa tạo ra hiệu ứng đủ tốt khi lực lượng còn lại có chất lượng yếu.

Đội tuyển nữ Việt Nam thể hiện tốt trong trận thắng Campuchia. Các cầu thủ cho thấy nhịp độ thi đấu tốt hơn so với ở vòng loại Asian Cup nữ 2026. Dù vậy, các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn cần nâng cao hiệu quả tận dụng cơ hội.