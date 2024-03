Băng qua đường sắt, xe tải bị tàu hoả tông bẹp rúm

(VTC News) -

Thông tin từ Đội Cảnh sát đường sắt, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (Công an TP Hải Phòng), vụ tai nạn giữa tàu hỏa chở hàng và ô tô tải xảy ra lúc 3h25 ngày 7/3.

Thời điểm này, anh Đặng Văn Duy (SN 1999, trú tại huyện Đại Từ, Thái Nguyên) lái ô tô tải BKS 29H - 805.74 theo hướng từ khu dân cư xã Lê Thiện (huyện An Dương) ra hướng Quốc lộ 5. Khi qua lối đi tự mở Km87+400 thuộc địa phận xã An Hưng, xe tải bị tàu hàng kéo theo 24 toa hàng đi theo hướng Hải Phòng - Hà Nội tông trúng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tại hiện trường, ô tô tải nằm chỏng chơ ngang đường ray, phần đầu gần như gãy rời, thân sau bẹp rúm.

Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, lái xe tải bị thương nhẹ.

Công an huyện An Dương đang thụ lý giải quyết sự việc.

Xe tải hư hỏng nặng sau vụ va chạm.

Thời gian qua, tại Hải Phòng xảy ra nhiều vụ tai nạn đường sắt. Mới đây nhất, sáng 30/12/2023, tại Km82+650 tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng thuộc địa phận xã Lê Thiện (huyện An Dương), tàu LP9 va chạm với xe máy do ông T.X.K (SN 1973, trú tại huyện An Lão, Hải Phòng) cầm lái.

Ông K. là nhân viên một công ty sửa chữa đường bộ. Thời điểm xảy ra tai nạn, ông đi xe máy từ Quốc lộ 5 qua đường sắt để vào nhà dân. Ông K. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Trước đó, tối 27/8/2023, tại KM 89+950 thuộc địa phận xã Tân Tiến (An Dương), tàu hoả HLP7 đi hướng Hà Nội về Hải Phòng va chạm với ô tô 7 chỗ màu đen, BKS 15K-066.93 đi từ chợ Quán Ngà về quốc lộ 5, khiến 9 người trên xe bị thương, trong đó 2 người bị thương nặng.

Chiều 25/5/2023, tại xã Lê Thiện cũng xảy ra vụ tai nạn giữa tàu khách LP8 đi theo hướng Hải Phòng - Hà Nội và xe 3 bánh tự chế chở theo cây xanh đi hướng từ Quốc lộ 5 vào làng. Vụ tai nạn khiến tài xế xe 3 bánh tử vong tại chỗ, một người khác bị thương.