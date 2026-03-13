Bảng lương bác sĩ dự kiến từ 1/7 khi lương cơ sở tăng 8%

(VTC News) -

Mức lương cơ sở đang áp dụng tính lương của hệ thống viên chức y tế là 2,34 triệu đồng/tháng (từ ngày 1/7/2024). Nếu tăng 8% từ 1/7/2026, mức lương cơ sở dự kiến sẽ lên khoảng 2,53 triệu đồng/tháng, tức tăng gần 190.000 đồng mỗi tháng.

Theo quy định hiện hành, bác sĩ làm việc tại các cơ sở y tế công lập được áp dụng bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập (bảng 3 ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP).

Mức lương của bác sĩ được tính theo công thức: Lương = Hệ số lương × Mức lương cơ sở

Do đó, khi lương cơ sở tăng, mức lương của bác sĩ cũng tăng tương ứng theo hệ số.

Theo Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV, được sửa đổi bởi Thông tư 03/2022/TT-BYT, hệ số lương của các chức danh bác sĩ được quy định như sau:

Bác sĩ (hạng III): hệ số từ 2,34 – 4,98

Bác sĩ chính - chuyên khoa I (hạng II): hệ số 4,40 – 6,78

Bác sĩ cao cấp - chuyên khoa II (hạng I): hệ số 6,20 – 8,00.

Bảng lương bác sĩ dự kiến khi lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng

Mức lương trên chưa bao gồm các khoản phụ cấp như phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp trực, phụ cấp thâm niên...

Ngoài ra, theo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, từ 1/1, bác sĩ mới tuyển dụng sẽ được xếp lương từ bậc 2 thay vì bậc 1 như trước đây. Theo đó, bác sĩ mới ra trường có thể được hưởng hệ số 2,67, tương ứng mức lương khoảng 6,75 triệu đồng/tháng nếu lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng.

Việc điều chỉnh lương cơ sở cùng với thay đổi bậc lương khởi điểm được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện thu nhập cho đội ngũ bác sĩ, đặc biệt là những người mới vào nghề trong hệ thống y tế công lập.