Trong tháng 8, xe côn tay Satria F150 FI vẫn được hãng Suzuki bán ra thị trường duy nhất phiên bản đặc biệt, đi cùng 3 tùy chọn màu sắc: Trắng đen, xám đen và đen.

Mức giá niêm yết của xe máy Suzuki Satria F150 FI trong tháng 8 không có sự thay đổi nào so với tháng 7. Cụ thể: Phiên bản đặc biệt vẫn đang được bán với mức giá 53.490.000 đồng.

Suzuki Satria F150 FI phiên bản đặc biệt. (Ảnh: Suzuki)

Suzuki Satria F150 FI là mẫu xe côn tay sở hữu phong cách thiết kế Hyper Underbone thể thao vô cùng độc đáo, mang đậm chất nam tính được nhiều bạn trẻ Việt yêu thích và lựa chọn. Không chỉ thế, xe còn ghi điểm với người dùng nhờ khối động cơ 150cc mạnh mẽ, bền bỉ và vận hành tốt trên mọi địa hình.

Hiện giá xe Satria F150 FI tại các đại lý trong tháng 8 này không có sự biến động mới. So với giá đề xuất của hãng, giá thực tế đang thấp hơn 590.000 đồng.

Bảng giá xe máy Satria F150 FI mới nhất tháng 8/2025. (Nguồn: Suzuki)

Bảng giá xe Satria F150 FI mới nhất tháng 8/2025 (ĐVT: đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Phiên bản đặc biệt Trắng đen 53.490.000 52.900.000 -590.000 Xám đen 53.490.000 52.900.000 -590.000 Đen 53.490.000 52.900.000 -590.000

Giá xe mang tính tham khảo, đã gồm phí VAT, nhưng chưa gồm phí trước bạ, phí ra biển số và phí bảo hiểm. Đặc biệt, giá xe có thể được thay đổi tùy theo từng thời điểm, đại lý và khu vực bán xe.