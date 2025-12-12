Theo ghi nhận, xe côn tay YZF-R15 của hãng Yamaha trong tháng 12 này tiếp tục bán ra thị trường với 2 mẫu xe: YZF-R15M và YZF-R15, đi kèm với nhiều phiên bản và tùy chọn màu sắc khác nhau.

Giá niêm yết của xe Yamaha YZF-R15 trong tháng 12/2025 vẫn được duy trì ở mức cũ của tháng 11, cụ thể: Mẫu xe YZF-R15 đang được bán trong khoảng từ 70.000.000 - 78.000.000 đồng và mẫu xe YZF-R15M vẫn đang được bán trong khoảng từ 86.000.000 - 87.000.000 đồng.

Yamaha YZF-R15. (Ảnh: Yamaha)

Yamaha YZF-R15 là mẫu sportbike cỡ nhỏ được xây dựng theo phong cách R-Series với thiết kế khí động học, sắc sảo và đậm chất thể thao. Xe nổi bật với bộ quây gió góc cạnh, đèn LED hiện đại và tư thế lái chuẩn sport, mang đến diện mạo mạnh mẽ nhưng vẫn linh hoạt khi di chuyển trong phố.

Về vận hành, YZF-R15 sử dụng động cơ 155cc VVA cho khả năng tăng tốc tốt và phản ứng ga nhạy. Khung Deltabox, phuộc USD và phanh đĩa thể thao giúp xe ổn định, bám đường và tạo cảm giác tự tin khi vào cua. Với sự kết hợp giữa thiết kế, hiệu năng và công nghệ, R15 là lựa chọn lý tưởng cho người muốn trải nghiệm chất sportbike thực thụ ở phân khối nhỏ.

Theo ghi nhận, giá xe máy YZF-R15 tại các đại lý trong tháng 12 này vẫn bình ổn. So với giá đề xuất của hãng, giá bán thực tế không có sự chênh lệch nào.

Bảng giá xe máy Yamaha YZF-R15 mới nhất tháng 12/2025 (Nguồn: Yamaha)

Bảng giá xe Yamaha YZF-R15 mới nhất tháng 12/2025 (ĐVT: đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch YZF-R15 Xanh GP 70.000.000 70.000.000 0 Đen 70.000.000 70.000.000 0 YZF-R15 mới Xanh GP 78.000.000 78.000.000 0 Đen 78.000.000 78.000.000 0 YZF-R15M mới Bạc đen 86.000.000 86.000.000 0 YZF-R15M 60 năm tranh tài Trắng đỏ 87.000.000 87.000.000 0 YZF-R15M Monster Energy Đen xanh 87.000.000 87.000.000 0

Lưu ý: Giá xe chỉ mang tính chất tham khảo, đã gồm phí VAT, nhưng chưa bao gồm phí trước bạ, phí cấp biển số và phí bảo hiểm xe. Ngoài ra, giá xe máy có thể được thay đổi tùy vào thời điểm của đại lý Yamaha và khu vực bán xe.