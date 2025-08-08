Trong tháng 8, xe tay ga NVX của Yamaha tiếp tục bán ra thị trường 4 phiên bản: NVX 155 VVA ABS màu mới, NVX 155 tiêu chuẩn, NVX 155 GP và NVX 155 thể thao SP. Đi kèm là 10 tùy chọn màu sắc khác nhau: Xanh, trắng đỏ, xanh đen, đen xám, xám xanh, đỏ xám, bạc vàng, đen, bạc xanh đen và xám đen.

Giá niêm yết của xe Yamaha NVX trong tháng 8 vẫn duy trì ở mức cũ của tháng 7. Cụ thể: NVX 155 VVA ABS màu mới đang được bán với giá 55,3 triệu đồng, NVX 155 tiêu chuẩn được bán với giá 56,5 triệu đồng, NVX 155 GP giá 69 triệu đồng và NVX 155 thể thao SP đang được bán với giá 68 triệu đồng.

Yamaha NVX 155 phiên bản thể thao SP 2025. (Ảnh: Yamaha)

NVX là mẫu xe tay ga được hãng Yamaha sản xuất dành cho nam giới. Xe được nhiều người dùng yêu thích bởi có lối thiết kế khỏe khoắn, đậm nét thể thao, giúp mang đến cho phái mạnh sự nam tính và lịch lãm. Hơn thế nữa, xe Yamaha NVX còn được hãng trang bị cho khối động cơ 155cc mạnh mẽ, cho khả năng chạy ổn định trên mọi địa hình và mang tính tiện lợi cao.

Giá xe NVX tại các đại lý trong tháng 8 không có sự biến động mới nào. Hiện giá thực tế đang chênh lệch khoảng 0,5 - 4,8 triệu đồng/xe so với giá niêm yết. Mức chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với NVX155 VVA ABS màu mới.

Bảng giá xe máy NVX mới nhất tháng 8/2025. (Nguồn: Yamaha)

Bảng giá xe NVX mới nhất tháng 8/2025 (ĐVT: triệu đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch NVX155 VVA ABS màu mới Xanh 55,3 50,5 -4.8 Đen xám 55,3 50,5 -4.8 Xám xanh 55,3 50,5 -4.8 Đỏ xám 55,3 50,5 -4.8 NVX155 bản tiêu chuẩn 2025 Bạc vàng 56,5 57 0,5 Đen 56,5 57 0,5 Trắng đỏ 56,5 57 0,5 NVX155 bản GP 2025 Xanh đen 69 69 0 NVX155 bản thể thao SP 2025 Bạc xanh đen 68 68 0 Xám đen 68 68 0

Giá xe mang tính tham khảo, đã gồm phí VAT nhưng chưa gồm phí trước bạ, phí bảo hiểm và phí biển số xe. Đặc biệt, giá xe máy có thể được thay đổi tùy vào từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.