Bảng giá xe máy NVX mới nhất tháng 8/2025

Thứ Sáu, 08/08/2025 17:00:00 +07:00

(VTC News) - Bảng giá xe máy NVX mới nhất tháng 8/2025 tại các đại lý trên cả nước sẽ được cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây.

Trong tháng 8, xe tay ga NVX của Yamaha tiếp tục bán ra thị trường 4 phiên bản: NVX 155 VVA ABS màu mới, NVX 155 tiêu chuẩn, NVX 155 GP và NVX 155 thể thao SP. Đi kèm là 10 tùy chọn màu sắc khác nhau: Xanh, trắng đỏ, xanh đen, đen xám, xám xanh, đỏ xám, bạc vàng, đen, bạc xanh đen và xám đen.

Giá niêm yết của xe Yamaha NVX trong tháng 8 vẫn duy trì ở mức cũ của tháng 7. Cụ thể: NVX 155 VVA ABS màu mới đang được bán với giá 55,3 triệu đồng, NVX 155 tiêu chuẩn được bán với giá 56,5 triệu đồng, NVX 155 GP giá 69 triệu đồng và NVX 155 thể thao SP đang được bán với giá 68 triệu đồng.

Yamaha NVX 155 phiên bản thể thao SP 2025. (Ảnh: Yamaha)

NVX là mẫu xe tay ga được hãng Yamaha sản xuất dành cho nam giới. Xe được nhiều người dùng yêu thích bởi có lối thiết kế khỏe khoắn, đậm nét thể thao, giúp mang đến cho phái mạnh sự nam tính và lịch lãm. Hơn thế nữa, xe Yamaha NVX còn được hãng trang bị cho khối động cơ 155cc mạnh mẽ, cho khả năng chạy ổn định trên mọi địa hình và mang tính tiện lợi cao.

Giá xe NVX tại các đại lý trong tháng 8 không có sự biến động mới nào. Hiện giá thực tế đang chênh lệch khoảng 0,5 - 4,8 triệu đồng/xe so với giá niêm yết. Mức chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với NVX155 VVA ABS màu mới.

Bảng giá xe máy NVX mới nhất tháng 8/2025. (Nguồn: Yamaha)

Bảng giá xe NVX mới nhất tháng 8/2025 (ĐVT: triệu đồng)
Phiên bảnMàu sắcGiá niêm yếtGiá đại lýChênh lệch
NVX155 VVA ABS màu mớiXanh55,350,5-4.8
Đen xám55,350,5-4.8
Xám xanh55,350,5-4.8
Đỏ xám55,350,5-4.8
NVX155 bản tiêu chuẩn 2025Bạc vàng56,5570,5
Đen56,5570,5
Trắng đỏ56,5570,5
NVX155 bản GP 2025Xanh đen69690
NVX155 bản thể thao SP 2025Bạc xanh đen68680
Xám đen68680

Giá xe mang tính tham khảo, đã gồm phí VAT nhưng chưa gồm phí trước bạ, phí bảo hiểm và phí biển số xe. Đặc biệt, giá xe máy có thể được thay đổi tùy vào từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.

Văn Hải(Tổng hợp)
