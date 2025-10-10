So với tháng 9/2025, giá niêm yết của các dòng xe Piaggio trong tháng 10/2025 không có sự điều chỉnh nào, cụ thể như sau:

- Dòng xe Liberty: Phiên bản Liberty 125 S có giá bán 57,9 triệu đồng, phiên bản Liberty 125 có giá bán 57,5 triệu đồng và phiên bản Liberty 125 Z có giá bán 59,3 triệu đồng.

- Dòng xe Medley: Phiên bản 125 S được bán với giá 80 triệu đồng và phiên bản 150 S được bán với giá 96,8 triệu đồng.

- Tương tự, dòng xe Beverly và MP3 tiếp tục bán với giá lần lượt là 235 triệu đồng và 340 triệu đồng.

Piaggio MP3 400 Sport. (Ảnh: Piaggio)

Giá xe máy Piaggio tại các đại lý trong tháng 10 này tiếp tục ổn định. Hiện giá thực tế vẫn cao hơn giá niêm yết của hãng khoảng 0,1 - 0,2 triệu đồng/xe, mức giá chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với xe Piaggio Liberty bản 125 Z.

Bảng giá xe máy hãng Piaggio mới nhất tháng 10/2025. (Nguồn: Piaggio)

Bảng giá xe Piaggio mới nhất tháng 10/2025 (ĐVT: triệu đồng) Dòng xe Phiên bản Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Liberty Liberty 125 S 57,9 58 0,1 Liberty 125 57,5 57,5 0 Liberty 125 Z 59,3 59,5 0,2 Medley Medley 125 S 80 80 0 Medley 150 S 96,8 96,8 0 Beverly Beverly 400 S 235 235 0 MP3 MP3 400 Sport 340 340 0

Lưu ý: Giá xe máy mang tính chất tham khảo, đã gồm phí VAT, nhưng chưa bao gồm phí bảo hiểm, phí trước bạ và phí ra biển số xe. Đặc biệt, giá xe có thể thay đổi tùy vào từng thời điểm của đại lý Piaggio và khu vực bán xe.