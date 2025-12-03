Bảng giá ô tô Volvo mới nhất tháng 12/2025

Volvo là thương hiệu ô tô đến từ Thụy Điển, nổi tiếng với các dòng xe an toàn, sang trọng và thân thiện với môi trường. Hãng luôn đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu, tích hợp các công nghệ tiên tiến để bảo vệ hành khách.

Đặc biệt, Volvo XC90 Plug-In Hybrid Ultra 2025 mang đến trải nghiệm lái hiện đại với thiết kế sang trọng, bề thế và nội thất cao cấp. Xe sở hữu các chi tiết tinh tế, từ lưới tản nhiệt đến cụm đèn LED định vị ban ngày, tạo nên phong cách lịch lãm và thể thao. Kích thước tổng thể rộng rãi giúp cabin thoáng đãng, thuận tiện cho cả gia đình.

Volvo XC90 Plug-In Hybrid Ultra 2025 mang đến trải nghiệm lái hiện đại. (Ảnh: Volvo Hà Nội)

Hệ truyền động hybrid kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện giúp xe vừa mạnh mẽ vừa tiết kiệm nhiên liệu. Công suất tối đa đạt mức 455 mã lực, cho khả năng tăng tốc mượt mà và phản hồi nhạy bén. Pin lithium-ion dung lượng cao giúp xe di chuyển quãng đường ngắn hoàn toàn bằng điện, phù hợp với môi trường đô thị.

Bảng giá xe ô tô hãng Volvo mới nhất tháng 12/2025

Dòng xe Mẫu xe Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) Xe Crossover EC40 Giá từ 1 tỷ 779 triệu Xe SUV XC90 Giá từ 4 tỷ 370 triệu XC60 Giá từ 2 tỷ 750 triệu Xe Sedan S90 Giá từ 2 tỷ 750 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.