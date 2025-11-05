Bảng giá ô tô Volkswagen mới nhất tháng 11/2025

Volkswagen, viết tắt là VW, là một trong những hãng ô tô lớn và uy tín nhất thế giới, được thành lập tại Đức. Các dòng xe của Volkswagen nổi bật nhờ thiết kế tinh tế, bền bỉ và công nghệ tiên tiến, từ các mẫu hatchback, sedan đến SUV và xe điện.

Điển hình, Volkswagen Tayron 2026 là mẫu SUV cỡ trung mới nhất của hãng, kết hợp giữa thiết kế mạnh mẽ và phong cách tinh tế. Xe sở hữu ngoại hình góc cạnh, thể thao nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch đặc trưng của Volkswagen. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích một chiếc SUV vừa tiện nghi, vừa năng động.

Volkswagen Tayron 2026 là mẫu SUV cỡ trung mới nhất của hãng. (Ảnh: Volkswagen Sài Gòn)

Nội thất của Tayron 2026 được trang bị đầy đủ công nghệ hiện đại, từ màn hình cảm ứng trung tâm, hệ thống giải trí cao cấp đến các tiện nghi hỗ trợ lái thông minh. Không gian cabin rộng rãi, ghế ngồi êm ái, chất liệu cao cấp mang lại trải nghiệm thoải mái cho cả hành khách trước và sau.

Về động cơ, Tayron 2026 sử dụng các phiên bản xăng và hybrid, đi kèm hộp số tự động mượt mà, mang lại hiệu suất vận hành ổn định và tiết kiệm nhiên liệu. Hệ dẫn động 4 bánh tùy chọn giúp xe linh hoạt trên nhiều địa hình khác nhau, từ đô thị đến các cung đường khó khăn.

Bảng giá xe ô tô hãng Volkswagen mới nhất tháng 11/2025

Mẫu xe Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) Volkswagen Teramont President Giá từ 2 tỷ 488 triệu Teramont X Platinum 2 tỷ 168 triệu Teramont X Luxury 1 tỷ 998 triệu Touareg Elegance Giá từ 2 tỷ 699 triệu Touareg Luxury Giá từ 3 tỷ 099 triệu Touareg Highline Giá từ 3 tỷ 099 triệu Touareg R-Line Giá từ 3 tỷ 399 triệu Volkswagen Teramont Giá từ 2 tỷ 499 triệu Volkswagen Tiguan Giá từ 1 tỷ 999 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.