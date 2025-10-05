Bảng giá ô tô Volkswagen mới nhất tháng 10/2025

Volkswagen là một trong những thương hiệu ô tô nổi tiếng nhất thế giới, nguồn gốc từ Đức. Các dòng xe của Volkswagen nổi bật với sự cân bằng giữa thiết kế tinh tế, công nghệ tiên tiến và khả năng vận hành ổn định.

Trong đó, Volkswagen Passat 2025 tiếp tục khẳng định vị thế là mẫu sedan hạng trung cao cấp, kết hợp hài hòa giữa thiết kế hiện đại và sự tiện nghi. Với diện mạo mới mẻ, Passat 2025 mang đến vẻ sang trọng tinh tế, phù hợp cả cho gia đình lẫn doanh nhân.

Volkswagen Passat 2025 tiếp tục khẳng định vị thế là mẫu sedan hạng trung cao cấp. (Ảnh: Oto360)

Ngoại thất của Passat 2025 nổi bật với lưới tản nhiệt tinh chỉnh, cụm đèn LED sắc nét và thân xe thiết kế khí động học. Các chi tiết được trau chuốt tỉ mỉ, tạo nên sự thanh thoát và sang trọng. Bộ mâm hợp kim đa chấu càng tăng thêm vẻ thể thao và hiện đại cho xe.

Không gian nội thất rộng rãi, trang bị màn hình giải trí lớn, hệ thống kết nối thông minh cùng dàn âm thanh cao cấp. Ghế ngồi bọc da êm ái với tính năng chỉnh điện, nhớ vị trí và sưởi ấm giúp tăng trải nghiệm thoải mái cho người dùng. Đây là mẫu sedan mang lại sự tiện nghi cao cấp trong từng chi tiết.

Bảng giá xe ô tô hãng Volkswagen mới nhất tháng 10/2025

Mẫu xe Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) Volkswagen Teramont President 2 tỷ 399 triệu Teramont X Platinum Giá từ 2 tỷ 168 triệu Teramont X Luxury Giá từ 1 tỷ 998 triệu Touareg Elegance Giá từ 2 tỷ 699 triệu Touareg Luxury Giá từ 3 tỷ 099 triệu Touareg Highline Giá từ 3 tỷ 099 triệu Touareg R-Line Giá từ 3 tỷ 399 triệu Volkswagen Teramont Giá từ 2 tỷ 499 triệu Volkswagen Tiguan Giá từ 1 tỷ 999 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.