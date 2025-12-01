Bảng giá ô tô VinFast mới nhất tháng 12/2025

VinFast là thương hiệu ô tô và xe máy điện nổi bật của Việt Nam, thuộc Tập đoàn Vingroup, ra mắt với sứ mệnh mang đến các sản phẩm hiện đại, an toàn và thân thiện với môi trường.

Đặc biệt, VinFast VF5 Plus là mẫu xe điện đô thị hoàn toàn mới, hướng đến sự tiện nghi và thân thiện với môi trường. Xe sở hữu thiết kế hiện đại, năng động với các đường nét tinh tế, phù hợp cho di chuyển trong thành phố. Kích thước nhỏ gọn giúp VF5 Plus linh hoạt trong việc đậu đỗ và di chuyển trên các cung đường đông đúc.

VinFast VF5 Plus là mẫu xe điện đô thị hoàn toàn mới. (Ảnh: Vinfast Hải Phòng)

Nội thất của VinFast VF5 Plus rộng rãi và tiện nghi, trang bị màn hình giải trí cảm ứng, hệ thống điều hòa tự động và nhiều tiện ích thông minh khác. Vật liệu sử dụng cao cấp, kết hợp với thiết kế tối ưu giúp người dùng cảm thấy thoải mái và sang trọng.

VF5 Plus trang bị động cơ điện mạnh mẽ, vận tốc phản ứng nhanh và khả năng tăng tốc mượt mà. Pin dung lượng cao cho phép xe di chuyển quãng đường dài mà không lo gián đoạn giữa các trạm sạc. Hệ thống phanh, treo và các công nghệ hỗ trợ lái giúp xe vận hành ổn định và an toàn trên nhiều điều kiện đường khác nhau.

Bảng giá xe ô tô hãng VinFast mới nhất tháng 12/2025

Mẫu xe Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) VinFast VF 3 302 triệu VinFast VF 5 529 triệu VF 6 Eco 689 triệu VF 6 Plus 745 triệu VF 7 Eco 799 triệu VF 7 Plus 949 triệu VF 7 Plus (Trần kính toàn cảnh) 969 triệu VF 8 Eco 1 tỷ 019 triệu VF 8 Plus​ 1 tỷ 199 triệu VF 9 Eco 1 tỷ 499 triệu VF 9 Plus 1 tỷ 699 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.