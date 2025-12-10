Bảng giá ô tô Subaru mới nhất tháng 12/2025

Subaru là thương hiệu ô tô nổi tiếng đến từ Nhật Bản, được biết đến với những chiếc xe bền bỉ, an toàn và khả năng vận hành ổn định trên nhiều loại địa hình. Subaru nổi bật với các công nghệ an toàn tiên tiến như EyeSight, giúp giảm rủi ro va chạm và hỗ trợ người lái trong nhiều tình huống giao thông.

Trong đó, Subaru WRX 2.4 CVT tS EyeSight 2025 là phiên bản thể thao nâng cấp, kết hợp sức mạnh động cơ 2.4L tăng áp với hộp số CVT mượt mà, mang đến trải nghiệm lái mạnh mẽ và ổn định. Xe được trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian đối xứng Symmetrical AWD, giúp kiểm soát tối ưu trên mọi điều kiện địa hình.

Subaru WRX 2.4 CVT tS EyeSight 2025 là phiên bản thể thao nâng cấp. (Ảnh: Subaru Long Biên)

Bên trong khoang lái, WRX tS EyeSight 2025 nổi bật với nội thất tiện nghi, ghế thể thao ôm sát cơ thể và vật liệu cao cấp. Màn hình trung tâm hiện đại hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Android Auto và nhiều tính năng giải trí đa phương tiện. Không gian cabin vừa rộng rãi vừa tập trung vào người lái, tạo cảm giác lái an toàn và thoải mái.

Bảng giá xe ô tô hãng Subaru mới nhất tháng 12/2025

Phiên bản Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) Crosstrek 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid 1 tỷ 268 triệu Crosstrek 2.0 i-S EyeSight 1 tỷ 098 triệu WRX 2.4 CVT tS EyeSight (VIN 2025) 1 tỷ 799 triệu Forester 2.0i-L (VIN 2024) 969 triệu Forester 2.0i-L EyeSight (VIN 2024) 1 tỷ 099 triệu Forester 2.0i-S EyeSight (VIN 2024) 1 tỷ 199 triệu Outback 2.5i-T EyeSight (VIN 2025) 1 tỷ 769 triệu BRZ 2.4 AT EyeSight (VIN 2025) 1 tỷ 609 triệu BRZ 2.4 AT EyeSight (VIN 2026 - Đời xe 2026)​ 1 tỷ 659 triệu BRZ 2.4 MT EyeSight (VIN 2026 - Đời xe 2026) 1 tỷ 569 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.