Bảng giá ô tô Subaru mới nhất tháng 10/2025

Subaru là thương hiệu ô tô nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Hãng được biết đến toàn cầu nhờ những mẫu xe bền bỉ, an toàn và khả năng vận hành mạnh mẽ trên nhiều loại địa hình.

Điển hình, Subaru Crosstrek 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid là mẫu SUV lai điện hiện đại, mang đậm dấu ấn công nghệ của hãng xe Nhật Bản. Xe được thiết kế khỏe khoắn với lưới tản nhiệt mới, cụm đèn LED sắc nét và đường nét mạnh mẽ, phù hợp với phong cách thể thao. Kiểu dáng năng động giúp Crosstrek dễ dàng chinh phục cả đường phố lẫn địa hình phức tạp.

Subaru Crosstrek 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid là mẫu SUV lai điện hiện đại. (Ảnh: Loan Subaru)

Khoang nội thất rộng rãi, hiện đại với màn hình trung tâm cảm ứng cỡ lớn, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Hệ thống ghế ngồi bọc da cao cấp, có sưởi, mang lại sự thoải mái cho cả người lái và hành khách. Nhiều chi tiết hoàn thiện tinh tế tạo cảm giác sang trọng, đẳng cấp hơn cho mẫu xe này.

Bảng giá xe ô tô hãng Subaru mới nhất tháng 10/2025

Phiên bản Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) Crosstrek 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid 1 tỷ 268 triệu Crosstrek 2.0 i-S EyeSight 1 tỷ 098 triệu WRX 2.4 CVT tS EyeSight (VIN 2025) 1 tỷ 799 triệu Forester 2.0i-L (VIN 2024) 969 triệu Forester 2.0i-L EyeSight (VIN 2024) 1 tỷ 099 triệu Outback 2.5i-T EyeSight (VIN 2025) 1 tỷ 769 triệu BRZ 2.4 AT EyeSight (VIN 2025) 1 tỷ 609 triệu BRZ 2.4 AT EyeSight (VIN 2026 - Đời xe 2026)​ 1 tỷ 659 triệu BRZ 2.4 MT EyeSight (VIN 2026 - Đời xe 2026) 1 tỷ 569 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.