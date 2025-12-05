  • Zalo

Bảng giá ô tô Porsche mới nhất tháng 12/2025

Thị trườngThứ Sáu, 05/12/2025 06:21:00 +07:00Google News

(VTC News) - Bảng giá xe ô tô Porsche mới nhất tại Việt Nam tháng 12/2025, bảng giá chi tiết sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.

Porsche là thương hiệu ô tô thể thao hạng sang đến từ Đức, nổi tiếng với những mẫu xe hiệu năng cao, thiết kế tinh tế và trải nghiệm lái vượt trội. Các dòng xe của Porsche kết hợp giữa công nghệ tiên tiến, hiệu suất mạnh mẽ và sự sang trọng, từ xe thể thao 911 đến SUV Cayenne và Macan.

Trong đó, Porsche 911 GT3 là phiên bản hiệu năng cao của dòng 911 danh tiếng, được thiết kế dành cho những tín đồ tốc độ và trải nghiệm lái thể thao. Xe sở hữu động cơ 4.0L hút khí tự nhiên, sản sinh công suất mạnh mẽ, đi kèm hộp số PDK hoặc số sàn tùy chọn.

Porsche 911 GT3 là phiên bản hiệu năng cao của dòng 911 danh tiếng. (Ảnh: Porsche)

Ngoại thất của 911 GT3 nổi bật với thiết kế khí động học, cánh gió lớn và hốc gió mở rộng, vừa tạo nét thể thao vừa cải thiện hiệu suất ổn định. Bộ mâm nhẹ và hệ thống phanh hiệu năng cao đảm bảo khả năng bám đường tối ưu. Mỗi chi tiết đều được chăm chút để giảm trọng lượng và tăng trải nghiệm lái chính xác.

Bảng giá xe ô tô hãng Porsche mới nhất tháng 12/2025

Dòng xePhiên bản

Giá xe niêm yết (Đồng)

(Đã bao gồm thuế VAT)

Porsche 718 Cayman 718 Cayman 3 tỷ 950 triệu
718 Cayman S 4 tỷ 870 triệu
Porsche 718 Boxster 718 Boxster 4 tỷ 060 triệu
718 Boxster S 4 tỷ 980 triệu
Porsche 718 Style Edition 718 Cayman Style Edition 4 tỷ 360 triệu
718 Boxster Style Edition 4 tỷ 480 triệu
Porsche 911 Carrera Coupé 911 Carrera 8 tỷ 870 triệu
911 Carrera T 9 tỷ 770 triệu
911 Carrera S 10 tỷ 300 triệu
911 Carrera GTS 13 tỷ 200 triệu
911 Carrera 4 GTS 13 tỷ 590 triệu
Porsche 911 Carrera Cabriolet 911 Carrera S Cabriolet 11 tỷ 140 triệu
911 Carrera Cabriolet 9 tỷ 640 triệu
911 Carrera T Cabriolet 10 tỷ 590 triệu
911 Carrera GTS Cabriolet 14 tỷ 170 triệu
911 Carrera 4 GTS Cabriolet 14 tỷ 540 triệu
Porsche 911 Targa 4 GTS 911 Targa 4 GTS 14 tỷ 540 triệu
Porsche Taycan Taycan 4 tỷ 620 triệu
Taycan 4 4 tỷ 800 triệu
Taycan 4S 5 tỷ 500 triệu
Taycan GTS 6 tỷ 430 triệu
Taycan Turbo 7 tỷ 460 triệu
Taycan Turbo S 8 tỷ 690 triệu
Taycan Turbo GT 9 tỷ 510 triệu
Porsche Cross Turismo Taycan 4 Cross Turismo 5 tỷ 060 triệu
Taycan 4S Cross Turismo 5 tỷ 710 triệu
Taycan Turbo Cross Turismo 7 tỷ 510 triệu
Porsche Panamera Panamera 6 tỷ 420 triệu
Panamera GTS 11 tỷ 440 triệu
Porsche Macan Macan 3 tỷ 350 triệu
Macan T 3 tỷ 570 triệu
Macan S 4 tỷ 400 triệu
Macan GTS 5 tỷ 340 triệu
Porsche Macan điện Macan thuần điện 3 tỷ 590 triệu
Macan 4 thuần điện 3 tỷ 740 triệu
Macan 4S thuần điện 4 tỷ 340 triệu
Macan Turbo thuần điện 5 tỷ 920 triệu
Porsche Cayenne Cayenne 5 tỷ 560 triệu
Cayenne S 7 tỷ 700 triệu
Cayenne S E-Hybrid 6 tỷ 330 triệu
Cayenne S 7 tỷ 700 triệu
Cayenne GTS 9 tỷ 180 triệu
Cayenne Coupé 5 tỷ 810 triệu
Cayenne S Coupé 8 tỷ 070 triệu
Cayenne GTS Coupé 9 tỷ 420 triệu
Cayenne Turbo GT 14 tỷ 360 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.

Thư Trương(Tổng hợp)
