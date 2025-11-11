  • Zalo

Bảng giá ô tô Porsche mới nhất tháng 11/2025

(VTC News) - Bảng giá xe ô tô Porsche mới nhất tại Việt Nam tháng 11 /2025, bảng giá chi tiết sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.

Porsche là thương hiệu xe hơi thể thao hạng sang đến từ Đức, nổi tiếng toàn cầu với hiệu suất vượt trội và thiết kế đậm chất tinh tế. Mỗi chiếc Porsche đều mang dấu ấn của kỹ thuật Đức – bền bỉ, mạnh mẽ và đầy cảm xúc.

Đặc biệt, Porsche Panamera 2025 là biểu tượng của sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất thể thao và đẳng cấp sang trọng. Thiết kế mới mang đậm chất Porsche với đường nét mềm mại, mạnh mẽ và khí động học tối ưu. Mỗi chi tiết đều được hoàn thiện tinh xảo, thể hiện đẳng cấp của một mẫu sedan hạng sang hiệu suất cao.

Porsche Panamera 2025 có thiết kế mang đậm chất Porsche với đường nét mềm mại. (Ảnh: AutoPro)

Khoang nội thất của Panamera 2025 được thiết kế theo triết lý “Luxury meets Performance”, mang đến không gian sang trọng, hiện đại và tiện nghi bậc nhất. Chất liệu cao cấp như da, nhôm và gỗ quý được phối hợp tinh tế, tạo cảm giác xa hoa nhưng vẫn đậm chất thể thao.

Về sức mạnh, Porsche Panamera 2025 trang bị động cơ V6 và V8 tăng áp kép, cho khả năng tăng tốc ấn tượng và phản hồi cực nhạy. Phiên bản hybrid cải tiến giúp tối ưu hiệu suất vận hành, đồng thời giảm đáng kể lượng khí thải. Hệ thống treo chủ động và dẫn động bốn bánh toàn thời gian mang lại cảm giác lái chính xác, ổn định ở mọi tốc độ.

Bảng giá xe ô tô hãng Porsche mới nhất tháng 11/2025

Dòng xePhiên bản

Giá xe niêm yết (Đồng)

(Đã bao gồm thuế VAT)

Porsche 718 Cayman 718 Cayman 3 tỷ 950 triệu
718 Cayman S 4 tỷ 870 triệu
Porsche 718 Boxster 718 Boxster 4 tỷ 060 triệu
718 Boxster S 4 tỷ 980 triệu
Porsche 718 Style Edition 718 Cayman Style Edition 4 tỷ 360 triệu
718 Boxster Style Edition 4 tỷ 480 triệu
Porsche 911 Carrera Coupé 911 Carrera 8 tỷ 870 triệu
911 Carrera T 9 tỷ 770 triệu
911 Carrera S 10 tỷ 300 triệu
911 Carrera GTS 13 tỷ 200 triệu
911 Carrera 4 GTS 13 tỷ 590 triệu
Porsche 911 Carrera Cabriolet 911 Carrera S Cabriolet11 tỷ 140 triệu
911 Carrera Cabriolet 9 tỷ 640 triệu
911 Carrera T Cabriolet 10 tỷ 590 triệu
911 Carrera GTS Cabriolet 14 tỷ 170 triệu
911 Carrera 4 GTS Cabriolet 14 tỷ 540 triệu
Porsche 911 Targa 4 GTS 911 Targa 4 GTS 14 tỷ 540 triệu
Porsche Taycan Taycan 4 tỷ 620 triệu
Taycan 4 4 tỷ 800 triệu
Taycan 4S 5 tỷ 500 triệu
Taycan GTS 6 tỷ 430 triệu
Taycan Turbo 7 tỷ 460 triệu
Taycan Turbo S 8 tỷ 690 triệu
Taycan Turbo GT 9 tỷ 510 triệu
Porsche Cross Turismo Taycan 4 Cross Turismo 5 tỷ 060 triệu
Taycan 4S Cross Turismo 5 tỷ 710 triệu
Taycan Turbo Cross Turismo 7 tỷ 510 triệu
Porsche Panamera Panamera 6 tỷ 420 triệu
Panamera GTS 11 tỷ 440 triệu
Porsche Macan Macan3 tỷ 350 triệu
Macan T 3 tỷ 570 triệu
Macan S 4 tỷ 400 triệu
Macan GTS 5 tỷ 340 triệu
Porsche Macan điện Macan thuần điện 3 tỷ 590 triệu
Macan 4 thuần điện 3 tỷ 740 triệu
Macan 4S thuần điện 4 tỷ 340 triệu
Macan Turbo thuần điện 5 tỷ 920 triệu
Porsche Cayenne Cayenne 5 tỷ 560 triệu
Cayenne S 7 tỷ 700 triệu
Cayenne S E-Hybrid 6 tỷ 330 triệu
Cayenne GTS 9 tỷ 180 triệu
Cayenne Coupé 5 tỷ 810 triệu
Cayenne S Coupé 8 tỷ 070 triệu
Cayenne GTS Coupé 9 tỷ 420 triệu
Cayenne Turbo GT 14 tỷ 360 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.

