Bảng giá ô tô Peugeot mới nhất tháng 10/2025

Peugeot là thương hiệu ô tô lâu đời đến từ Pháp. Peugeot đã xây dựng danh tiếng toàn cầu nhờ thiết kế tinh tế, công nghệ tiên tiến và sự bền bỉ trong vận hành.

Điển hình, Peugeot E-3008 2025 là mẫu SUV coupe chạy điện hoàn toàn mới, đánh dấu bước tiến quan trọng của hãng xe Pháp trong kỷ nguyên xe điện. Xe sở hữu thiết kế hiện đại với phần mui dốc mềm mại, cụm đèn LED sắc nét và lưới tản nhiệt tối giản mang tính nhận diện cao.

Peugeot E-3008 2025 là mẫu SUV coupe chạy điện hoàn toàn mới. (Ảnh: AutoPro)

Bên trong khoang lái, E-3008 2025 trang bị màn hình trung tâm cỡ lớn lên đến 21 inch cùng giao diện i-Cockpit đặc trưng của Peugeot. Nội thất sử dụng vật liệu cao cấp, chú trọng sự thoải mái và không gian tiện nghi cho cả gia đình. Các chi tiết thiết kế tinh tế giúp khoang cabin vừa sang trọng vừa hiện đại.

Về vận hành, xe cung cấp nhiều tùy chọn động cơ điện, bao gồm bản dẫn động cầu trước và bản 2 mô-tơ toàn thời gian. Phiên bản Long Range có khả năng di chuyển lên đến khoảng 700 km trong một lần sạc, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển đường dài.

Bảng giá xe ô tô hãng Peugeot mới nhất tháng 10/2025

Mẫu xe Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) PEUGEOT 408 ALLURE Giá từ 1 tỷ 019 triệu PEUGEOT 408 PREMIUM Giá từ 1 tỷ 119 triệu PEUGEOT 408 GT Giá từ 1 tỷ 269 triệu PEUGEOT 2008 ACTIVE Giá từ 719 triệu NEW PEUGEOT 2008 PREMIUM Giá từ 829 triệu NEW PEUGEOT 2008 GT Giá từ 899 triệu PEUGEOT 3008 ALLURE Giá từ 929 triệu PEUGEOT 3008 PREMIUM Giá từ 1 tỷ 019 triệu PEUGEOT 3008 GT Giá từ 1 tỷ 109 triệu PEUGEOT 5008 PREMIUM Giá từ 1 tỷ 109 triệu PEUGEOT 5008 GT Giá từ 1 tỷ 209 triệu PEUGEOT TRAVELLER PREMIUM 7 CHỖ Giá từ 1 tỷ 589 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.