  • Zalo

Bảng giá ô tô Mitsubishi mới nhất tháng 11/2025

Thị trườngThứ Năm, 13/11/2025 06:39:00 +07:00Google News

(VTC News) - Bảng giá xe ô tô Mitsubishi mới nhất tại Việt Nam tháng 11/2025, bảng giá chi tiết sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.

Mitsubishi là thương hiệu ô tô đến từ Nhật Bản, nổi tiếng toàn cầu với những dòng xe bền bỉ, mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu. Các mẫu xe của Mitsubishi như Outlander, Xpander hay Triton đều được yêu thích nhờ thiết kế hiện đại, khả năng vận hành ổn định và công nghệ an toàn tiên tiến.

Đặc biệt, Mitsubishi Triton 2025 phiên bản tiêu chuẩn màu xám mang đến diện mạo mạnh mẽ, hiện đại và đầy phong cách. Ngoại thất nổi bật với thiết kế Dynamic Shield đặc trưng, lưới tản nhiệt lớn kết hợp cùng cụm đèn LED sắc nét, tạo nên vẻ cứng cáp và đậm chất thể thao.

Mitsubishi Triton 2025 phiên bản tiêu chuẩn màu xám mang đến diện mạo mạnh mẽ. (Ảnh: Mitsubishi Bình Triệu)

Mitsubishi Triton 2025 phiên bản tiêu chuẩn màu xám mang đến diện mạo mạnh mẽ. (Ảnh: Mitsubishi Bình Triệu)

Bên trong khoang lái, Triton 2025 được trang bị nội thất tiện nghi với ghế ngồi êm ái, bảng điều khiển bố trí gọn gàng và các chi tiết hoàn thiện tinh tế. Các tính năng như màn hình cảm ứng trung tâm, kết nối thông minh và hệ thống điều hòa tự động giúp mang lại trải nghiệm thoải mái trên mọi hành trình.

Dưới nắp capo, Triton 2025 sử dụng động cơ diesel MIVEC mạnh mẽ, kết hợp hộp số mượt mà và hệ dẫn động linh hoạt, mang lại khả năng vận hành bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và ổn định trên nhiều địa hình. Khung gầm vững chắc cùng hệ thống treo tối ưu giúp xe dễ dàng chinh phục cả những cung đường gồ ghề.

Bảng giá xe ô tô hãng Mitsubishi mới nhất tháng 11/2025

Mẫu xePhiên bản

Giá xe niêm yết (Đồng)

(Đã bao gồm thuế VAT)

NEW XPANDER AT Premium MY26 2025 659 triệu
New Xpander Cross New Xpander Cross 2025 699 triệu
All New Triton 2WD AT GLX 655 triệu
2WD AT Premium 782 triệu
4WD AT Athlete 924 triệu
XFORCEGLX599 triệu
Exceed640 triệu
Premium 680 triệu
Ultimate 1 Tone Màu 705 triệu
Ultimate 2 Tone Màu 710 triệu
ATTRAGEMT380 triệu
CVT 465 triệu
CVT Premium 490 triệu
XPANDER CROSS Xpander Cross (Đen, Nâu, Trắng) 698 triệu
Xpander Cross (2 Tông màu) 703 triệu
XPANDERMT-CKD MY25 2024 560 triệu
AT-Pre MY25 2025 698 triệu
AT-Pre MY25 2025658 triệu
NEW PAJERO SPORT Diesel 4×4 AT (Euro 5) 1 tỷ 365 triệu
Diesel 4×2 AT (Euro 5) 1 tỷ 130 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.

Thư Trương(Tổng hợp)
Đọc thêm
Bình luận
vtcnews.vn