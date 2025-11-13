Bảng giá ô tô Mitsubishi mới nhất tháng 11/2025

Mitsubishi là thương hiệu ô tô đến từ Nhật Bản, nổi tiếng toàn cầu với những dòng xe bền bỉ, mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu. Các mẫu xe của Mitsubishi như Outlander, Xpander hay Triton đều được yêu thích nhờ thiết kế hiện đại, khả năng vận hành ổn định và công nghệ an toàn tiên tiến.

Đặc biệt, Mitsubishi Triton 2025 phiên bản tiêu chuẩn màu xám mang đến diện mạo mạnh mẽ, hiện đại và đầy phong cách. Ngoại thất nổi bật với thiết kế Dynamic Shield đặc trưng, lưới tản nhiệt lớn kết hợp cùng cụm đèn LED sắc nét, tạo nên vẻ cứng cáp và đậm chất thể thao.

Mitsubishi Triton 2025 phiên bản tiêu chuẩn màu xám mang đến diện mạo mạnh mẽ. (Ảnh: Mitsubishi Bình Triệu)

Bên trong khoang lái, Triton 2025 được trang bị nội thất tiện nghi với ghế ngồi êm ái, bảng điều khiển bố trí gọn gàng và các chi tiết hoàn thiện tinh tế. Các tính năng như màn hình cảm ứng trung tâm, kết nối thông minh và hệ thống điều hòa tự động giúp mang lại trải nghiệm thoải mái trên mọi hành trình.

Dưới nắp capo, Triton 2025 sử dụng động cơ diesel MIVEC mạnh mẽ, kết hợp hộp số mượt mà và hệ dẫn động linh hoạt, mang lại khả năng vận hành bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và ổn định trên nhiều địa hình. Khung gầm vững chắc cùng hệ thống treo tối ưu giúp xe dễ dàng chinh phục cả những cung đường gồ ghề.

Bảng giá xe ô tô hãng Mitsubishi mới nhất tháng 11/2025

Mẫu xe Phiên bản Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) NEW XPANDER AT Premium MY26 2025 659 triệu New Xpander Cross New Xpander Cross 2025 699 triệu All New Triton 2WD AT GLX 655 triệu 2WD AT Premium 782 triệu 4WD AT Athlete 924 triệu XFORCE GLX 599 triệu Exceed 640 triệu Premium 680 triệu Ultimate 1 Tone Màu 705 triệu Ultimate 2 Tone Màu 710 triệu ATTRAGE MT 380 triệu CVT 465 triệu CVT Premium 490 triệu XPANDER CROSS Xpander Cross (Đen, Nâu, Trắng) 698 triệu Xpander Cross (2 Tông màu) 703 triệu XPANDER MT-CKD MY25 2024 560 triệu AT-Pre MY25 2025 698 triệu AT-Pre MY25 2025 658 triệu NEW PAJERO SPORT Diesel 4×4 AT (Euro 5) 1 tỷ 365 triệu Diesel 4×2 AT (Euro 5) 1 tỷ 130 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.