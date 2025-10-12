Bảng giá ô tô Mitsubishi mới nhất tháng 10/2025

Mitsubishi là thương hiệu ô tô danh tiếng đến từ Nhật Bản. Các dòng xe Mitsubishi nổi bật với thiết kế hiện đại, vận hành mạnh mẽ và tính thực dụng cao.
Đặc biệt, Mitsubishi Xpander 2025 là phiên bản nâng cấp mới của mẫu MPV ăn khách nhất thị trường Việt Nam. Xe sở hữu thiết kế hiện đại hơn với lưới tản nhiệt Dynamic Shield đặc trưng, kết hợp cụm đèn LED sắc sảo và các chi tiết tinh chỉnh đầy mạnh mẽ. Kiểu dáng bề thế nhưng vẫn giữ được sự linh hoạt khi di chuyển trong đô thị.
Bên trong nội thất, Xpander 2025 mang đến không gian rộng rãi và tiện nghi, phù hợp cho gia đình. Xe được trang bị màn hình giải trí cảm ứng cỡ lớn, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Các chất liệu hoàn thiện cũng được nâng cấp, mang lại cảm giác cao cấp và thoải mái hơn.
Về vận hành, Xpander 2025 tiếp tục sử dụng động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, đi kèm hộp số tự động mượt mà. Khung gầm và hệ thống treo được tinh chỉnh, giúp xe vận hành ổn định và êm ái hơn trên nhiều loại địa hình. Đây vẫn là lựa chọn lý tưởng cho những chuyến đi dài cùng gia đình.
Bảng giá xe ô tô hãng Mitsubishi mới nhất tháng 10/2025
|Mẫu xe
|Phiên bản
Giá xe niêm yết (Đồng)
(Đã bao gồm thuế VAT)
|NEW XPANDER
|AT Premium MY26 2025
|659 triệu
|New Xpander Cross
|New Xpander Cross 2025
|699 triệu
|All New Triton
|2WD AT GLX
|655 triệu
|2WD AT Premium
|782 triệu
|4WD AT Athlete
|924 triệu
|XFORCE
|GLX
|599 triệu
|Exceed
|640 triệu
|Premium
|680 triệu
|Ultimate 1 Tone Màu
|705 triệu
|Ultimate 2 Tone Màu
|710 triệu
|ATTRAGE
|MT
|380 triệu
|CVT
|465 triệu
|CVT Premium
|490 triệu
|XPANDER CROSS
|Xpander Cross (Đen, Nâu, Trắng)
|698 triệu
|Xpander Cross (2 Tông màu)
|703 triệu
|XPANDER
|MT-CKD MY25 2024
|560 triệu
|AT-Pre MY25 2025
|658 triệu
|NEW PAJERO SPORT
|Diesel 4×4 AT (Euro 5)
|1 tỷ 365 triệu
|Diesel 4×2 AT (Euro 5)
|1 tỷ 130 triệu
|OUTLANDER
|2.0 CVT 2024
|825 triệu
|2.0 CVT Premium 2024
|950 triệu
Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.
