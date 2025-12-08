Bảng giá ô tô Mini mới nhất tháng 12/2025

MINI là thương hiệu xe Anh Quốc nổi tiếng với phong cách thiết kế nhỏ gọn, cá tính và đậm chất thời trang. Các mẫu xe của MINI luôn mang đến cảm giác lái thú vị, linh hoạt và mạnh mẽ trong đô thị.

Trong đó, MINI Cooper Countryman là mẫu crossover cỡ nhỏ mang đậm cá tính đặc trưng của thương hiệu Anh Quốc. Xe sở hữu thiết kế vuông vức, trẻ trung và đầy phong cách. Kích thước lớn hơn giúp Countryman trở nên thực dụng hơn trong nhiều tình huống di chuyển.

MINI Cooper Countryman là mẫu crossover cỡ nhỏ. (Ảnh: Oto360)

Khoang nội thất của Countryman mang lại cảm giác hiện đại với màn hình tròn trung tâm và chất liệu hoàn thiện cao cấp. Không gian rộng rãi hơn so với các dòng MINI truyền thống. Các chi tiết được bố trí tinh tế, tạo nên trải nghiệm lái đầy thú vị.

MINI Cooper Countryman vận hành mạnh mẽ với nhiều tùy chọn động cơ, mang đến khả năng tăng tốc ấn tượng. Hệ dẫn động linh hoạt giúp xe tự tin trên nhiều dạng địa hình. Cảm giác lái đặc trưng của MINI được duy trì, vừa thể thao vừa sang trọng.

Bảng giá xe ô tô hãng Mini mới nhất tháng 12/2025

Dòng xe Phiên bản Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) MINI 3-CỬA MINI 3-CỬA Giá từ 2 tỷ 139 triệu MINI 3-CỬA THUẦN ĐIỆN Giá từ 2 tỷ 199 triệu MINI 5-CỬA MINI 5-CỬA Giá từ 2 tỷ 199 triệu MINI CONVERTIBLE MINI CONVERTIBLE Giá từ 2 tỷ 639 triệu MINI CLUBMAN MINI CLUBMAN Giá từ 2 tỷ 539 triệu MINI COUNTRYMAN MINI COUNTRYMAN Giá từ 2 tỷ 639 triệu MINI COUNTRYMAN THUẦN ĐIỆN Giá từ 2 tỷ 989 triệu MINI JOHN COOPER WORKS MINI JCW 3-CỬA Giá từ 2 tỷ 529 triệu MINI JCW COUNTRYMAN Giá từ 2 tỷ 789 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.