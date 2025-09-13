Bảng giá ô tô Mercedes mới nhất tháng 9/2025

Mercedes-Benz là một trong những thương hiệu ô tô hạng sang nổi tiếng bậc nhất thế giới, có nguồn gốc từ Đức. Các mẫu xe Mercedes được biết đến với thiết kế tinh tế, hiện đại và đầy tính thẩm mỹ.

Trong đó, Mercedes-AMG C-Class Saloon mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa sang trọng và hiệu năng thể thao đỉnh cao. Với thiết kế cuốn hút, đường nét mạnh mẽ cùng lưới tản nhiệt Panamericana đặc trưng, mẫu xe này dễ dàng gây ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Mercedes-AMG C-Class Saloon có thiết kế ấn tượng. (Ảnh: Mercedes-Benz)

Bên trong khoang lái, AMG C-Class Saloon được trang bị nội thất cao cấp với vật liệu tinh xảo và công nghệ hiện đại. Hệ thống thông tin giải trí MBUX kết hợp màn hình kỹ thuật số sống động mang đến trải nghiệm lái trực quan và tiện nghi. Không gian thoải mái cùng ghế thể thao ôm sát người lái tạo cảm giác phấn khích trong từng hành trình.

Dưới nắp capo, mẫu xe sở hữu khối động cơ mạnh mẽ được tinh chỉnh theo chuẩn AMG, mang lại khả năng tăng tốc ấn tượng và hiệu suất vượt trội. Hệ thống treo thể thao và chế độ lái AMG Dynamic Select giúp người lái dễ dàng làm chủ mọi cung đường. Mercedes-AMG C-Class Saloon thực sự là biểu tượng của sự cân bằng giữa hiệu năng, phong cách và sự sang trọng.

Bảng giá xe ô tô hãng Mercedes mới nhất tháng 9/2025

Dòng xe Mẫu xe Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) Sedan Mercedes-Benz C 200 Avantgarde 1 tỷ 599 triệu C 200 Avantgarde Plus 1 tỷ 829 triệu C 300 AMG 2 tỷ 099 triệu E 180 2 tỷ 090 triệu E 200 Exclusive 2 tỷ 390 triệu E 300 AMG 2 tỷ 950 triệu S 450 4MATIC 5 tỷ 039 triệu S 450 4MATIC Luxury Giá từ 5 tỷ 559 triệu Mercedes-Maybach S 450 4MATIC 8 tỷ 199 triệu Mercedes-Maybach S 680 4MATIC 14 tỷ 600 triệu EQS 450+ 4 tỷ 499 triệu EQS 580 4MATIC 4 tỷ 789 triệu Các dòng xe SUV Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC 2 tỷ 299 triệu GLC 300 4MATIC Giá từ 2 tỷ 839 triệu GLB 200 AMG Giá từ 1 tỷ 658 triệu GLS 450 4MATIC 5 tỷ 689 triệu EQB 250+ 2 tỷ 309 triệu EQS 500 4MATIC 3 tỷ 559 triệu Mercedes-Maybach EQS 680 7 tỷ 610 triệu Mercedes-Maybach GLS 480 4MATIC 8 tỷ 799 triệu Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC 12 tỷ 379 triệu Mercedes-Benz G 580 EQ 7 tỷ 750 triệu Các dòng xe thể thao Mercedes-AMG Mercedes-AMG C 43 4MATIC Giá từ 2 tỷ 599 triệu Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE 4 tỷ 900 triệu Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+ Giá từ 4 tỷ 799 triệu Mercedes-AMG SL 43 6 tỷ 959 triệu Mercedes-AMG SL 63 S E PERFORMANCE 12 tỷ 290 triệu Mercedes-AMG GLA 45 S 4MATIC+ Giá từ 2 tỷ 999 triệu Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé Giá từ 4 tỷ 479 triệu Mercedes-AMG G 63 11 tỷ 750 triệu Các dòng xe đa dụng V 250 AMG 3 tỷ 759 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.