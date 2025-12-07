  • Zalo

Bảng giá ô tô Mercedes mới nhất tháng 12/2025

Thị trườngChủ Nhật, 07/12/2025 15:21:00 +07:00Google News

(VTC News) - Bảng giá xe ô tô Mercedes mới nhất tại Việt Nam tháng 12/2025, bảng giá chi tiết sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.

Mercedes-Benz là thương hiệu xe sang hàng đầu thế giới, nổi tiếng với thiết kế tinh tế và công nghệ tiên tiến. Các mẫu xe của hãng luôn mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất, sự an toàn và trải nghiệm lái đẳng cấp.

Điển hình, Mercedes E300 AMG 2025 mang phong cách sang trọng pha lẫn thể thao, nổi bật với gói ngoại thất AMG đầy khỏe khoắn. Mặt trước gây ấn tượng với lưới tản nhiệt thiết kế mới và cụm đèn LED sắc nét. Thân xe được tạo hình mềm mại nhưng vẫn giữ sự mạnh mẽ đặc trưng của dòng E-Class.

Mercedes E300 AMG 2025 mang phong cách sang trọng pha lẫn thể thao. (Ảnh: XeMercedes.Vn)

Mercedes E300 AMG 2025 mang phong cách sang trọng pha lẫn thể thao. (Ảnh: XeMercedes.Vn)

Bên trong, E300 AMG 2025 sở hữu khoang lái hiện đại với màn hình kép MBUX cỡ lớn và hệ thống đèn viền đa sắc. Chất liệu nội thất cao cấp kết hợp cách bố trí tối giản mang đến trải nghiệm sang trọng. Hệ thống ghế thể thao AMG mang lại cảm giác ôm và thoải mái khi di chuyển.

Bảng giá xe ô tô hãng Mercedes mới nhất tháng 12/2025

Dòng xeMẫu xe

Giá xe niêm yết (Đồng)

(Đã bao gồm thuế VAT)

Sedan Mercedes-Benz C 200 Avantgarde 1 tỷ 599 triệu
C 200 Avantgarde Plus 1 tỷ 799 triệu
C 300 AMG 2 tỷ 099 triệu
E 200 Avantgarde 2 tỷ 449 triệu
E 200 Exclusive Giá từ 2 tỷ 589 triệu
E 300 AMG 3 tỷ 209 triệu
S 450 4MATIC 5 tỷ 039 triệu
S 450 4MATIC Luxury Giá từ 5 tỷ 559 triệu
Mercedes-Maybach S 450 4MATIC 8 tỷ 199 triệu
Mercedes-Maybach S 680 4MATIC 14 tỷ 600 triệu
EQS 450+ 4 tỷ 499 triệu
EQS 580 4MATIC 4 tỷ 789 triệu
Các dòng xe SUV Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC 2 tỷ 319 triệu
GLC 300 4MATIC Giá từ 2 tỷ 839 triệu
GLS 450 4MATIC 5 tỷ 689 triệu
GLE 400 e 4MATIC4 tỷ 669 triệu
GLS 450 4MATIC Edition 30 5 tỷ 999 triệu
EQB 250+ 2 tỷ 309 triệu
EQE 500 4MATIC 3 tỷ 669 triệu
EQS 500 4MATIC5 tỷ 099 triệu
Mercedes-Maybach EQS 6807 tỷ 610 triệu
Mercedes-Maybach GLS 480 4MATIC8 tỷ 799 triệu
Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC12 tỷ 379 triệu
Mercedes-AMG G 6310 tỷ 899 triệu
Mercedes-Benz G 580 EQ7 tỷ 750 triệu
Các dòng xe thể thao Mercedes-AMG Mercedes-AMG C 43 4MATICGiá từ 2 tỷ 199 triệu
Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE4 tỷ 900 triệu
Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+Giá từ 4 tỷ 799 triệu
Mercedes-AMG SL 435 tỷ 899 triệu
Mercedes-AMG SL 63 S E PERFORMANCE12 tỷ 290 triệu
Các dòng xe đa dụngV 300 Avantgarde3 tỷ 399 triệu
V 300 AMG3 tỷ 399 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.

Thư Trương(Tổng hợp)
Đọc thêm
Bình luận
vtcnews.vn