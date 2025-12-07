Bảng giá ô tô Mercedes mới nhất tháng 12/2025

Mercedes-Benz là thương hiệu xe sang hàng đầu thế giới, nổi tiếng với thiết kế tinh tế và công nghệ tiên tiến. Các mẫu xe của hãng luôn mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất, sự an toàn và trải nghiệm lái đẳng cấp.

Điển hình, Mercedes E300 AMG 2025 mang phong cách sang trọng pha lẫn thể thao, nổi bật với gói ngoại thất AMG đầy khỏe khoắn. Mặt trước gây ấn tượng với lưới tản nhiệt thiết kế mới và cụm đèn LED sắc nét. Thân xe được tạo hình mềm mại nhưng vẫn giữ sự mạnh mẽ đặc trưng của dòng E-Class.

Mercedes E300 AMG 2025 mang phong cách sang trọng pha lẫn thể thao. (Ảnh: XeMercedes.Vn)

Bên trong, E300 AMG 2025 sở hữu khoang lái hiện đại với màn hình kép MBUX cỡ lớn và hệ thống đèn viền đa sắc. Chất liệu nội thất cao cấp kết hợp cách bố trí tối giản mang đến trải nghiệm sang trọng. Hệ thống ghế thể thao AMG mang lại cảm giác ôm và thoải mái khi di chuyển.

Bảng giá xe ô tô hãng Mercedes mới nhất tháng 12/2025

Dòng xe Mẫu xe Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) Sedan Mercedes-Benz C 200 Avantgarde 1 tỷ 599 triệu C 200 Avantgarde Plus 1 tỷ 799 triệu C 300 AMG 2 tỷ 099 triệu E 200 Avantgarde 2 tỷ 449 triệu E 200 Exclusive Giá từ 2 tỷ 589 triệu E 300 AMG 3 tỷ 209 triệu S 450 4MATIC 5 tỷ 039 triệu S 450 4MATIC Luxury Giá từ 5 tỷ 559 triệu Mercedes-Maybach S 450 4MATIC 8 tỷ 199 triệu Mercedes-Maybach S 680 4MATIC 14 tỷ 600 triệu EQS 450+ 4 tỷ 499 triệu EQS 580 4MATIC 4 tỷ 789 triệu Các dòng xe SUV Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC 2 tỷ 319 triệu GLC 300 4MATIC Giá từ 2 tỷ 839 triệu GLS 450 4MATIC 5 tỷ 689 triệu GLE 400 e 4MATIC 4 tỷ 669 triệu GLS 450 4MATIC Edition 30 5 tỷ 999 triệu EQB 250+ 2 tỷ 309 triệu EQE 500 4MATIC 3 tỷ 669 triệu EQS 500 4MATIC 5 tỷ 099 triệu Mercedes-Maybach EQS 680 7 tỷ 610 triệu Mercedes-Maybach GLS 480 4MATIC 8 tỷ 799 triệu Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC 12 tỷ 379 triệu Mercedes-AMG G 63 10 tỷ 899 triệu Mercedes-Benz G 580 EQ 7 tỷ 750 triệu Các dòng xe thể thao Mercedes-AMG Mercedes-AMG C 43 4MATIC Giá từ 2 tỷ 199 triệu Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE 4 tỷ 900 triệu Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+ Giá từ 4 tỷ 799 triệu Mercedes-AMG SL 43 5 tỷ 899 triệu Mercedes-AMG SL 63 S E PERFORMANCE 12 tỷ 290 triệu Các dòng xe đa dụng V 300 Avantgarde 3 tỷ 399 triệu V 300 AMG 3 tỷ 399 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.