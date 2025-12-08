  • Zalo

Bảng giá ô tô Mazda mới nhất tháng 12/2025

Thị trườngThứ Hai, 08/12/2025 11:00:00 +07:00Google News

(VTC News) - Bảng giá xe ô tô Mazda mới nhất tại Việt Nam tháng 12/2025, bảng giá chi tiết sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.

Mazda là thương hiệu ô tô Nhật Bản nổi tiếng với những mẫu xe mang vẻ đẹp tinh tế. Hãng luôn chú trọng sự hài hòa giữa hiệu suất, an toàn và trải nghiệm lái, khiến mỗi sản phẩm đều mang đậm tính cá nhân và phong cách riêng.

Điển hình, Mazda 3 1.5L Sport Premium (E5) là phiên bản hatchback cao cấp hướng đến người dùng yêu thích phong cách trẻ trung và thể thao. Thiết kế KODO đặc trưng mang đến vẻ ngoài thanh lịch nhưng vẫn đầy năng động. Các đường nét mềm mại kết hợp cụm đèn LED sắc sảo tạo nên tổng thể hiện đại và cuốn hút.

Mazda 3 1.5L Sport Premium (E5) là phiên bản hatchback cao cấp. (Ảnh: Mazda Long Biên)

Mazda 3 1.5L Sport Premium (E5) là phiên bản hatchback cao cấp. (Ảnh: Mazda Long Biên)

Mazda 3 Sport Premium có nội thất được hoàn thiện tỉ mỉ với chất liệu cao cấp và phong cách tối giản. Màn hình trung tâm sắc nét, giao diện trực quan mang lại trải nghiệm sử dụng thân thiện. Hệ thống âm thanh và tiện nghi được nâng cấp nhằm đáp ứng nhu cầu của người dùng trẻ.

Bảng giá xe ô tô hãng Mazda mới nhất tháng 12/2025

Dòng xePhiên bản

Giá xe niêm yết (Đồng)

(Đã bao gồm thuế VAT

MAZDA2 Mazda2 1.5L AT418 triệu
Mazda2 1.5L Deluxe 459 triệu
Mazda2 1.5L Luxury 494 triệu
Mazda2 1.5L Premium 508 triệu
MAZDA2 SPORT Mazda2 Sport 1.5L Luxury 537 triệu
Mazda2 Sport 1.5L Premium 544 triệu
MAZDA3Mazda3 1.5L Deluxe 599 triệu
Mazda3 1.5L Luxury 644 triệu
Mazda3 1.5L Premium 719 triệu
Mazda3 1.5L Signature 739 triệu
MAZDA3 SPORT Mazda3 Sport 1.5L Luxury 659 triệu
Mazda3 Sport 1.5L Premium 719 triệu
MAZDA6Mazda6 2.0 Luxury 769 triệu
Mazda6 2.0L Premium 809 triệu
Mazda6 2.0L Premium GTCCC 790 triệu
Mazda6 2.5L Signature Premium GTCCC 874 triệu
Mazda6 2.5 Signature (2024) 899 triệu
NEW MAZDA CX-3 Mazda CX-3 1.5L AT 549 triệu
Mazda CX-3 1.5L Deluxe 579 triệu
Mazda CX-3 1.5L Luxury 619 triệu
Mazda CX-3 1.5L Premium 659 triệu
MAZDA CX-30 Mazda CX-30 2.0L Luxury 699 triệu
Mazda CX-30 2.0L Premium 749 triệu
MAZDA CX-5 Mazda CX-5 2.0L Deluxe 749 triệu
Mazda CX-5 2.0L Luxury 789 triệu
Mazda CX-5 2.0L Premium 829 triệu
Mazda CX-5 2.0L Premium Sport 849 triệu
Mazda CX-5 2.0L Premium Exclusive 869 triệu
Mazda CX-5 2.5L Signature Sport 959 triệu
Mazda CX-5 2.5L Signature Exclusive 979 triệu
MAZDA CX-8 New Mazda CX-8 2.5 Luxury 949 triệu
New Mazda CX-8 2.5 Premium 1 tỷ 019 triệu
New Mazda CX-8 2.5 Signature AWD 1 tỷ 149 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.

Thư Trương(Tổng hợp)
Đọc thêm
Bình luận
vtcnews.vn