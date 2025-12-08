Bảng giá ô tô Mazda mới nhất tháng 12/2025

Mazda là thương hiệu ô tô Nhật Bản nổi tiếng với những mẫu xe mang vẻ đẹp tinh tế. Hãng luôn chú trọng sự hài hòa giữa hiệu suất, an toàn và trải nghiệm lái, khiến mỗi sản phẩm đều mang đậm tính cá nhân và phong cách riêng.

Điển hình, Mazda 3 1.5L Sport Premium (E5) là phiên bản hatchback cao cấp hướng đến người dùng yêu thích phong cách trẻ trung và thể thao. Thiết kế KODO đặc trưng mang đến vẻ ngoài thanh lịch nhưng vẫn đầy năng động. Các đường nét mềm mại kết hợp cụm đèn LED sắc sảo tạo nên tổng thể hiện đại và cuốn hút.

Mazda 3 1.5L Sport Premium (E5) là phiên bản hatchback cao cấp. (Ảnh: Mazda Long Biên)

Mazda 3 Sport Premium có nội thất được hoàn thiện tỉ mỉ với chất liệu cao cấp và phong cách tối giản. Màn hình trung tâm sắc nét, giao diện trực quan mang lại trải nghiệm sử dụng thân thiện. Hệ thống âm thanh và tiện nghi được nâng cấp nhằm đáp ứng nhu cầu của người dùng trẻ.

Bảng giá xe ô tô hãng Mazda mới nhất tháng 12/2025

Dòng xe Phiên bản Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT MAZDA2 Mazda2 1.5L AT 418 triệu Mazda2 1.5L Deluxe 459 triệu Mazda2 1.5L Luxury 494 triệu Mazda2 1.5L Premium 508 triệu MAZDA2 SPORT Mazda2 Sport 1.5L Luxury 537 triệu Mazda2 Sport 1.5L Premium 544 triệu MAZDA3 Mazda3 1.5L Deluxe 599 triệu Mazda3 1.5L Luxury 644 triệu Mazda3 1.5L Premium 719 triệu Mazda3 1.5L Signature 739 triệu MAZDA3 SPORT Mazda3 Sport 1.5L Luxury 659 triệu Mazda3 Sport 1.5L Premium 719 triệu MAZDA6 Mazda6 2.0 Luxury 769 triệu Mazda6 2.0L Premium 809 triệu Mazda6 2.0L Premium GTCCC 790 triệu Mazda6 2.5L Signature Premium GTCCC 874 triệu Mazda6 2.5 Signature (2024) 899 triệu NEW MAZDA CX-3 Mazda CX-3 1.5L AT 549 triệu Mazda CX-3 1.5L Deluxe 579 triệu Mazda CX-3 1.5L Luxury 619 triệu Mazda CX-3 1.5L Premium 659 triệu MAZDA CX-30 Mazda CX-30 2.0L Luxury 699 triệu Mazda CX-30 2.0L Premium 749 triệu MAZDA CX-5 Mazda CX-5 2.0L Deluxe 749 triệu Mazda CX-5 2.0L Luxury 789 triệu Mazda CX-5 2.0L Premium 829 triệu Mazda CX-5 2.0L Premium Sport 849 triệu Mazda CX-5 2.0L Premium Exclusive 869 triệu Mazda CX-5 2.5L Signature Sport 959 triệu Mazda CX-5 2.5L Signature Exclusive 979 triệu MAZDA CX-8 New Mazda CX-8 2.5 Luxury 949 triệu New Mazda CX-8 2.5 Premium 1 tỷ 019 triệu New Mazda CX-8 2.5 Signature AWD 1 tỷ 149 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.