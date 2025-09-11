Bảng giá ô tô Lexus mới nhất tháng 9/2025

Lexus là thương hiệu xe sang đến từ Nhật Bản và nổi tiếng toàn cầu với sự kết hợp giữa thiết kế tinh tế, công nghệ hiện đại và độ bền vượt trội. Ngoài ra, hãng còn đi tiên phong trong việc phát triển các mẫu xe hybrid, mang lại hiệu suất mạnh mẽ nhưng vẫn thân thiện với môi trường.

Trong đó, Lexus RX 350h Hybrid Luxury 2025 mang đến diện mạo sang trọng với lưới tản nhiệt đặc trưng, cụm đèn LED sắc sảo và đường nét tinh tế đậm chất hiện đại. Khoang nội thất rộng rãi được bọc da cao cấp, trang bị màn hình cảm ứng lớn cùng hệ thống âm thanh sống động.

Lexus RX 350h Hybrid Luxury 2025 mang phong cách hiện đại. (Ảnh: Lexus)

Điểm nổi bật của RX 350h nằm ở hệ truyền động hybrid, kết hợp động cơ xăng 2.5L với mô-tơ điện, mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ nhưng tiết kiệm nhiên liệu. Xe cho cảm giác lái êm ái, phản ứng nhanh nhạy, đồng thời giảm thiểu khí thải ra môi trường.

Lexus còn trang bị nhiều tính năng an toàn tiên tiến như hệ thống cảnh báo va chạm, hỗ trợ giữ làn đường và kiểm soát hành trình thích ứng. Ghế ngồi thoải mái, điều hòa đa vùng cùng loạt tiện ích hiện đại mang lại trải nghiệm di chuyển dễ chịu.

Bảng giá xe ô tô hãng Lexus mới nhất tháng 9/2025

Dòng xe Phiên bản Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) Lexus NX Lexus NX 350h (5 chỗ) Xe Điện Hybrid Giá xe từ 3 tỷ 420 triệu Lexus NX 350 F Sport (5 chỗ) Vận hành Giá xe từ 3 tỷ 030 triệu Lexus RX Lexus RX 350 (5 chỗ) Giá xe từ 3 tỷ 430 triệu Lexus RX 350h Luxury (5 chỗ) Giá xe từ 4 tỷ 330 triệu Lexus RX 350h Luxury (5 chỗ) Giá xe từ 4 tỷ 330 triệu Lexus RX 350h Premium (5 chỗ) Giá xe từ 3 tỷ 500 triệu Lexus RX 500h F Sport Performance (5 chỗ) Xe Điện Hybrid Giá xe từ 4 tỷ 940 triệu Lexus GX Lexus GX 550 (7 chỗ) Giá xe từ 6 tỷ 250 triệu Lexus GX 550M (7 chỗ) Giá xe từ 6 tỷ 200 triệu Lexus LX Lexus LX 600 Urban (7 chỗ) Giá xe từ 8 tỷ 590 triệu Lexus LX 600 VIP (4 chỗ) Giá xe từ 9 tỷ 700 triệu Lexus LX 600 F Sport (5 chỗ) Giá xe từ 8 tỷ 840 triệu Lexus ES Lexus ES 250 (5 chỗ) Giá xe từ 2 tỷ 360 triệu Lexus ES 300h (5 chỗ) Xe Điện Hybrid Giá xe từ 3 tỷ 140 triệu Lexus ES 250 F SPORT (5 chỗ) Vận hành Giá xe từ 2 tỷ 710 triệu Lexus LS Lexus LS 500 (5 chỗ) Giá xe từ 7 tỷ 680 triệu Lexus LS 500h (5 chỗ) Xe Điện Hybrid Giá xe từ 8 tỷ 390 triệu Lexus LM Lexus LM 500h (4 chỗ) Xe Điện Hybrid Giá xe từ 8 tỷ 710 triệu Lexus LM 500h (6 chỗ) Xe Điện Hybrid Giá xe từ 7 tỷ 290 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.