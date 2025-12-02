Bảng giá ô tô Lexus mới nhất tháng 12/2025

Lexus là thương hiệu xe hơi hạng sang của Nhật Bản. Các dòng xe Lexus từ sedan, SUV đến coupe đều hướng tới trải nghiệm lái sang trọng, thoải mái và hiệu suất vận hành ấn tượng.

Trong đó, Lexus ES 300h là mẫu sedan hạng sang cỡ trung nổi bật với thiết kế tinh tế, hiện đại và sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu. Xe mang phong cách thể thao nhưng vẫn giữ được vẻ sang trọng đặc trưng của Lexus.

Lexus ES 300h là mẫu sedan hạng sang cỡ trung nổi bật với thiết kế tinh tế. (Ảnh: Lexus IS)

Bên trong ES 300h được chăm chút tỉ mỉ với các vật liệu cao cấp, bọc da và ốp gỗ sang trọng. Hệ thống ghế rộng rãi, tiện nghi và nhiều tính năng thông minh như màn hình trung tâm 12,3 inch, hệ thống âm thanh cao cấp và điều hòa tự động đa vùng, mang lại trải nghiệm lái và thư giãn tối ưu.

Về vận hành, ES 300h sử dụng hệ truyền động hybrid kết hợp động cơ xăng 2.5L và mô-tơ điện, cho công suất mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu và giảm khí thải. Hệ thống treo được tinh chỉnh linh hoạt, mang lại cảm giác lái êm ái nhưng vẫn đảm bảo ổn định trên đường cao tốc hay đô thị.

Bảng giá xe ô tô hãng Lexus mới nhất tháng 12/2025

Dòng xe Phiên bản Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) Lexus NX Lexus NX 350h (5 chỗ) Xe Điện Hybrid Giá xe từ 3 tỷ 420 triệu Lexus RX Lexus RX 350h Luxury (5 chỗ) Giá xe từ 4 tỷ 330 triệu Lexus RX 350h Premium (5 chỗ) Giá xe từ 3 tỷ 500 triệu Lexus RX 500h F Sport Performance (5 chỗ) Xe Điện Hybrid Giá xe từ 4 tỷ 940 triệu Lexus GX Lexus GX 550 (7 chỗ) Giá xe từ 6 tỷ 250 triệu Lexus GX 550M (7 chỗ) Giá xe từ 6 tỷ 200 triệu Lexus LX Lexus LX 600 Urban (7 chỗ) Giá xe từ 8 tỷ 590 triệu Lexus LX 600 VIP (4 chỗ) Giá xe từ 9 tỷ 700 triệu Lexus LX 600 F Sport (5 chỗ) Giá xe từ 8 tỷ 840 triệu Lexus ES Lexus ES 250 (5 chỗ) Giá xe từ 2 tỷ 360 triệu Lexus ES 300h (5 chỗ) Xe Điện Hybrid Giá xe từ 3 tỷ 140 triệu Lexus LS Lexus LS 500h (5 chỗ) Xe Điện Hybrid Giá xe từ 8 tỷ 390 triệu Lexus LM Lexus LM 500h (4 chỗ) Xe Điện Hybrid Giá xe từ 8 tỷ 950 triệu Lexus LM 500h (6 chỗ) Xe Điện Hybrid Giá xe từ 7 tỷ 530 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.