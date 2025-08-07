Bảng giá ô tô Land Rover mới nhất tháng 8/2025

Land Rover là thương hiệu xe hơi danh tiếng đến từ Vương quốc Anh, nổi tiếng với những mẫu SUV địa hình sang trọng. Thương hiệu này không chỉ nổi bật nhờ khả năng off-road vượt trội mà còn gây ấn tượng bởi thiết kế mạnh mẽ, tinh tế và đầy khí chất.

Trong những mẫu xe, Land Rover Defender 2025 là biểu tượng của sự kết hợp hoàn hảo giữa khả năng off-road trứ danh và tiện nghi hiện đại. Với thiết kế vuông vức mạnh mẽ, mẫu SUV này giữ nguyên tinh thần phiêu lưu đặc trưng, đồng thời được nâng cấp với những chi tiết tinh tế và hiện đại hơn, tạo nên một diện mạo sang trọng nhưng vẫn đậm chất địa hình.

Land Rover Defender 2025 sở hữu thiết kế vuông vức mạnh mẽ. (Ảnh: AUTO SÀI GÒN)

Bên trong Defender 2025 là không gian nội thất rộng rãi và tinh xảo, với chất liệu cao cấp và thiết kế tối ưu cho sự thoải mái. Hệ thống thông tin giải trí mới, bảng điều khiển số hiện đại và hàng loạt tiện nghi hỗ trợ người lái mang đến trải nghiệm đỉnh cao cho mọi hành trình.

Về sức mạnh, Defender 2025 được trang bị nhiều tùy chọn động cơ, bao gồm cả xăng, diesel và phiên bản hybrid sạc điện (PHEV), đáp ứng đa dạng nhu cầu từ đô thị đến địa hình hiểm trở. Khung gầm cứng cáp, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian cùng nhiều chế độ lái địa hình giúp xe chinh phục mọi thử thách.

Bảng giá xe ô tô hãng Land Rover mới nhất tháng 8/2025. (Nguồn: Landrover)

Dòng xe Phiên bản Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) DEFENDER 110 2.0 X-Dynamic SE PHEV 6 tỷ 449 triệu 110 3.0 S 5 tỷ 679 triệu 110 3.0 X-Dynamic SE 6 tỷ 409 triệu 130 3.0 S 5 tỷ 679 triệu 130 3.0 S 6 tỷ 469 triệu 130 3.0 X-Dynamic SE 7 tỷ 179 triệu RANGE ROVER EVOQUE 1.5 S 3 tỷ 049 triệu 2.0 S 3 tỷ 399 triệu 2.0 Dynamic SE 3 tỷ 799 triệu RANGE ROVER VELAR 2.0 Dynamic SE 4 tỷ 079 triệu 2.0 Dynamic HSE 4 tỷ 579 triệu 2.0 Dynamic HSE PHEV 5 tỷ 149 triệu RANGE ROVER SPORT 3.0 Dynamic SE 7 tỷ 719 triệu 3.0 Dynamic HSE 8 triệu 289 triệu 3.0 Autobiography 8 tỷ 649 triệu RANGE ROVER 3.0 Autobiography LWB 12 tỷ 679 triệu 3.0 Autobiography LWB 7 Chỗ 12 tỷ 739 triệu 4.4 SV LWB 27 tỷ 389 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.