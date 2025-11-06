Bảng giá ô tô Land Rover mới nhất tháng 11/2025

Land Rover là thương hiệu xe SUV hạng sang nổi tiếng đến từ Anh Quốc, nổi bật với khả năng off-road vượt trội kết hợp cùng phong cách thiết kế tinh tế, sang trọng.

Trong đó, Range Rover Velar 2025 là mẫu SUV sang trọng nổi bật với thiết kế tinh tế, hiện đại, mang phong cách thể thao nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch đặc trưng của Land Rover. Thân xe được tạo hình khí động học, kết hợp các chi tiết mạ chrome và đèn LED mảnh mai, giúp Velar ghi điểm ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Range Rover Velar 2025 là mẫu SUV sang trọng nổi bật với thiết kế tinh tế. (Ảnh: Winauto.vn)

Nội thất Velar 2025 được đánh giá cao nhờ sử dụng vật liệu cao cấp, bố trí thông minh, mang lại không gian rộng rãi, thoải mái cho cả người lái và hành khách. Hệ thống thông tin giải trí Touch Pro Duo hiện đại cùng các màn hình cảm ứng kép giúp thao tác dễ dàng và trực quan.

Về vận hành, Range Rover Velar 2025 trang bị động cơ mạnh mẽ, kết hợp hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian, mang lại khả năng tăng tốc ấn tượng và sự ổn định trên nhiều địa hình. Hệ thống treo khí nén thích ứng giúp xe vận hành êm ái, đồng thời duy trì độ cân bằng tối ưu khi vào cua hoặc di chuyển đường gồ ghề.

Bảng giá xe ô tô hãng Land Rover mới nhất tháng 11/2025

Dòng xe Phiên bản Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) DEFENDER 110 2.0 X-Dynamic SE PHEV 6 tỷ 449 triệu 110 3.0 S 5 tỷ 679 triệu 110 3.0 X-Dynamic SE 6 tỷ 409 triệu 130 3.0 S 5 tỷ 679 triệu 130 3.0 S 6 tỷ 469 triệu 130 3.0 X-Dynamic SE 7 tỷ 179 triệu RANGE ROVER EVOQUE 1.5 S 3 tỷ 049 triệu 2.0 S 3 tỷ 399 triệu 2.0 Dynamic SE 3 tỷ 799 triệu RANGE ROVER VELAR 2.0 Dynamic SE 4 tỷ 079 triệu 2.0 Dynamic HSE 4 tỷ 579 triệu 2.0 Dynamic HSE PHEV 5 tỷ 149 triệu RANGE ROVER SPORT 3.0 Dynamic SE 7 tỷ 719 triệu 3.0 Dynamic HSE 8 tỷ 289 triệu 3.0 Autobiography 8 tỷ 649 triệu RANGE ROVER 3.0 Autobiography LWB 12 tỷ 679 triệu 3.0 Autobiography LWB 7 Chỗ 12 tỷ 739 triệu 4.4 SV LWB 27 tỷ 389 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.