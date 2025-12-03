  • Zalo

Bảng giá ô tô KIA mới nhất tháng 12/2025

Thị trườngThứ Tư, 03/12/2025 13:49:00 +07:00Google News

(VTC News) - Bảng giá xe ô tô KIA mới nhất tại Việt Nam tháng 12/2025, bảng giá chi tiết sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.

KIA là thương hiệu ô tô nổi tiếng đến từ Hàn Quốc, được biết đến với thiết kế trẻ trung, công nghệ hiện đại và mức giá cạnh tranh. Hãng luôn tạo dấu ấn bằng những mẫu xe phù hợp nhiều nhu cầu, từ đô thị nhỏ gọn đến SUV gia đình rộng rãi.

Điển hình, KIA Sorento Hybrid 1.6L Premium là phiên bản kết hợp giữa thiết kế sang trọng và công nghệ tiết kiệm nhiên liệu hiện đại. Xe sở hữu diện mạo mạnh mẽ, các đường nét thanh lịch đặc trưng của dòng SUV cỡ trung. Từng chi tiết đều được hoàn thiện tỉ mỉ, tạo cảm giác cao cấp ngay từ cái nhìn đầu tiên.

KIA Sorento Hybrid 1.6L Premium là phiên bản có thiết kế sang trọng. (Ảnh: KIA)

KIA Sorento Hybrid 1.6L Premium là phiên bản có thiết kế sang trọng. (Ảnh: KIA)

Mẫu xe sử dụng động cơ hybrid 1.6L kết hợp mô-tơ điện, mang lại khả năng vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu đáng kể. Hệ truyền động thông minh giúp xe vừa mạnh mẽ khi tăng tốc vừa nhẹ nhàng trong đô thị. Người dùng có thể cảm nhận sự cân bằng giữa hiệu suất và mức tiêu hao nhiên liệu tối ưu.

Bảng giá xe ô tô hãng KIA mới nhất tháng 12/2025

Dòng xePhiên bản

Giá xe niêm yết (Đồng)

(Đã bao gồm thuế VAT)

Sorento Plug-in Hybrid Sorento Plug-in Hybrid 1.6L Signature (Nội thất Nâu) 1 tỷ 399 triệu
Sorento Plug-in Hybrid 1.6L Premium (Nội thất Đen) 1 tỷ 399 triệu
Sorento HybridSorento Hybrid 1.6L Premium 1 tỷ 149 triệu
Sorento Hybrid 1.6L Signature 1 tỷ 247 triệu
CarnivalCarnival 3.5G SIGNATURE (7S) 1 tỷ 759 triệu
CarensCarens 1.5G IVT (trang bị phanh phụ) 621 triệu
Carens 1.5G Luxury 699 triệu
Carens 1.4T Signature (7S) 769 triệu
Carens 1.5G IVT 619 triệu
Carens 1.5G Deluxe 599 triệu
New SeltosNew Seltos 1.5L AT 599 triệu
New Seltos 1.5L Luxury 699 triệu
New Seltos 1.5L Premium 749 triệu
New Seltos 1.5 Turbo GT-Line 764 triệu
New Seltos 1.5 Turbo Luxury 714 triệu
New Seltos 1.5L Deluxe 639 triệu
New Seltos 1.5 Turbo Deluxe 654 triệu
New SonetNew Sonet 1.5L Deluxe 539 triệu
New Sonet 1.5L Luxury 579 triệu
New Sonet 1.5L Premium 624 triệu
New Sonet 1.5L AT 499 triệu
K5Kia K5 2.0 Luxury 849 triệu
Kia K5 2.0 Premium 904 triệu
Kia K5 2.5 GT-Line 957 triệu
K3Kia K3 1.6 Premium 609 triệu
Kia K3 1.6 Luxury 584 triệu
Kia K3 2.0 Premium 624 triệu
Kia K3 1.6 Turbo GT 689 triệu
SportageSportage 2.0G Premium 819 triệu
Sportage 2.0G Signature 929 triệu
Sportage 1.6 Turbo Signature AWD (X-Line) 999 triệu
Sportage 1.6 Turbo Signature AWD 1 tỷ 099 triệu
Sportage 2.0D Signature (X-Line) 939 triệu
Sportage 2.0D Signature 939 triệu
SolutoKia Soluto MT 386 triệu
Kia Soluto MT Deluxe 397 triệu
Kia Soluto AT Deluxe 422 triệu
SorentoSorento - 2.2D Luxury 939 triệu
Sorento - 2.2D Premium 1 tỷ 079 triệu
Sorento - 2.5G Premium 999 triệu
Sorento - 2.5G Signature (7 chỗ) Nội thất Nâu 1 tỷ 099 triệu
Sorento - 2.2D Signature (7 chỗ) Nội thất Đen 1 tỷ 119 triệu
MorningMorning X-Line 424 triệu
Morning MT 349 triệu
New CarnivalNew Carnival 2.2D Luxury 8S​ 1 tỷ 299 triệu
New Carnival 2.2D Premium 7S​ 1 tỷ 519 triệu
New Carnival 2.2D Premium 8S​ 1 tỷ 479 triệu
New Carnival 2.2D Signature 7S​ 1 tỷ 589 triệu
New Carnival HybridNew Carnival 1.6 Turbo Hybrid Signature 1 tỷ 799 triệu
New Carnival 1.6 Turbo Hybrid Signature (tùy chọn hàng ghế 2 VIP) 1 tỷ 879 triệu
New MorningNew Morning AT 439 triệu
New Morning GT-Line 469 triệu
New SorentoNew Sorento 2.2D Signature FWD 1 tỷ 389 triệu
New Sorento 2.5G Signature FWD 1 tỷ 249 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.

Thư Trương(Tổng hợp)
Đọc thêm
Bình luận
vtcnews.vn