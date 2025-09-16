Bảng giá ô tô Jaguar mới nhất tháng 9/2025

Jaguar là thương hiệu xe sang nổi tiếng của Anh. Các mẫu xe Jaguar luôn mang trong mình sự pha trộn hài hòa giữa vẻ đẹp cổ điển và công nghệ hiện đại. Đây cũng là một trong những hãng xe có dấu ấn sâu đậm trong làng xe thể thao và xe sang toàn cầu.

Trong đó, Jaguar F-Type 2025 là mẫu coupe thể thao sang trọng mang đậm tinh thần tốc độ và thiết kế tinh tế của thương hiệu Anh quốc. Ngoại hình xe vẫn giữ đường nét mạnh mẽ, uyển chuyển nhưng được tinh chỉnh thêm chi tiết hiện đại và khí động học tối ưu. Lưới tản nhiệt cỡ lớn cùng cụm đèn LED ma trận tạo nên diện mạo đầy cuốn hút và đậm chất thể thao.

Jaguar F-Type 2025 là mẫu coupe thể thao sang trọng. (Ảnh: Bonbanh.com)

Khoang nội thất của F-Type 2025 kết hợp giữa sự xa hoa và công nghệ hiện đại. Vật liệu cao cấp như da, nhôm và carbon được sử dụng, đi kèm hệ thống giải trí Pivi Pro cùng màn hình kỹ thuật số sắc nét. Ghế thể thao thiết kế ôm sát mang đến cảm giác lái phấn khích nhưng vẫn thoải mái trên những chặng đường dài.

Về vận hành, Jaguar F-Type 2025 được trang bị động cơ V8 siêu nạp mạnh mẽ, mang lại khả năng tăng tốc ấn tượng cùng âm thanh pô đặc trưng. Xe hỗ trợ hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian, đảm bảo bám đường ổn định trong mọi điều kiện. Với sự kết hợp giữa hiệu năng, phong cách và đẳng cấp, F-Type 2025 tiếp tục là biểu tượng của dòng xe thể thao Anh quốc.

Bảng giá xe ô tô hãng Jaguar mới nhất tháng 9/2025

Mẫu xe Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) JAGUAR XE Giá từ 2 tỷ 310 triệu JAGUAR XF Giá từ 2 tỷ 640 triệu JAGUAR XJ Giá từ 5 tỷ 700 triệu JAGUAR F‑PACE Giá từ 3 tỷ 629 triệu JAGUAR F‑TYPE Giá từ 6 tỷ 300 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.