Bảng giá ô tô Jaguar mới nhất tháng 11/2025

Jaguar là thương hiệu xe sang đến từ Anh Quốc, nổi tiếng với sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất mạnh mẽ và phong cách thiết kế tinh tế. Mỗi mẫu xe của Jaguar đều toát lên vẻ sang trọng cổ điển pha lẫn nét thể thao hiện đại.

Điển hình, Jaguar XE SV Project 8 Touring là phiên bản hiệu suất cao của dòng sedan sang trọng Jaguar XE. Xe được phát triển bởi bộ phận Special Vehicle Operations (SVO) với số lượng cực giới hạn. Thiết kế mang phong cách thể thao tinh tế, kết hợp giữa sang trọng và khí động học tối ưu.

Jaguar XE SV Project 8 Touring là phiên bản hiệu suất cao của dòng sedan sang trọng Jaguar XE. (Ảnh: Xehay)

Nội thất xe được hoàn thiện tỉ mỉ với chất liệu da cao cấp, carbon và kim loại bóng. Ghế thể thao ôm sát người, bảng điều khiển trung tâm tinh gọn cùng màn hình kỹ thuật số hiện đại. Mỗi chi tiết đều toát lên sự đẳng cấp và tinh thần tốc độ đặc trưng của Jaguar.

Bảng giá xe ô tô hãng Jaguar mới nhất tháng 11/2025

Mẫu xe Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) JAGUAR XE Giá từ 2 tỷ 310 triệu JAGUAR XF Giá từ 2 tỷ 640 triệu JAGUAR XJ Giá từ 5 tỷ 700 triệu JAGUAR F‑PACE Giá từ 3 tỷ 629 triệu JAGUAR F‑TYPE Giá từ 6 tỷ 300 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.