Bảng giá ô tô Isuzu mới nhất tháng 12/2025

Isuzu là một trong những thương hiệu xe thương mại và SUV nổi tiếng đến từ Nhật Bản, được biết đến với độ bền bỉ và khả năng vận hành mạnh mẽ. Hãng luôn chú trọng phát triển động cơ diesel tiết kiệm nhiên liệu, hoạt động ổn định và phù hợp nhiều điều kiện địa hình.

Đặc biệt, Isuzu mu-X B7 Plus 1.9L 4x2 AT là mẫu SUV 7 chỗ được thiết kế dành cho những gia đình ưu tiên sự bền bỉ và thực dụng. Xe sở hữu ngoại hình mạnh mẽ với những đường nét sắc cạnh đặc trưng của Isuzu. Tổng thể mang đến cảm giác vững chắc, phù hợp cho cả đô thị lẫn những chuyến đi đường dài.

Isuzu mu-X B7 Plus 1.9L 4x2 AT là mẫu SUV 7 chỗ được thiết kế dành cho những gia đình. (Ảnh: isuzu vietnam)

Mu-X B7 Plus có khoang nội thất rộng rãi, chú trọng vào sự thoải mái cho hành khách. Các chất liệu hoàn thiện ở mức tốt, đi kèm nhiều tiện ích như màn hình giải trí trung tâm, kết nối điện thoại và hệ thống điều hòa mát sâu. Hàng ghế thứ ba đủ không gian cho người lớn, phù hợp cho gia đình đông thành viên.

Động cơ dầu 1.9L là điểm mạnh của phiên bản này khi mang lại khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội. Kết hợp cùng hộp số tự động và hệ dẫn động 4x2, mu-X vận hành ổn định và mượt mà trong nhiều điều kiện đường sá. Mặc dù không quá mạnh mẽ, nhưng bù lại xe rất êm và chi phí sử dụng thấp.

Bảng giá xe ô tô hãng Isuzu mới nhất tháng 12/2025

Mẫu xe Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) XE BÁN TẢI ISUZU - D-MAX - TYPE Z 1.9L 4X4 AT Giá từ 880 triệu XE BÁN TẢI ISUZU - D-MAX - HI-LANDER 1.9L 4X2 AT Giá từ 783 triệu XE BÁN TẢI ISUZU - D-MAX - PRESTIGE 1.9L 4X2 AT Giá từ 670 triệu XE BÁN TẢI ISUZU - D-MAX - PRESTIGE 1.9L 4X2 MT Giá từ 650 triệu XE BÁN TẢI ISUZU - D-MAX - UTZ 800 1.9L 4X4 MT Giá từ 656 triệu XE SUV ISUZU - MU-X - PREMIUM 1.9L 4X4 AT Giá từ 1 tỷ 269 triệu XE SUV ISUZU - MU-X - PRESTIGE 1.9L 4X2 AT Giá từ 1 tỷ 169 triệu XE SUV ISUZU - MU-X - B7 PLUS 1.9L 4X2 AT Giá từ 1 tỷ 016 triệu XE SUV ISUZU - MU-X - SPORT 1.9L 4X4 AT Giá từ 1 tỷ 145 triệu XE SUV ISUZU - MU-X - B7 1.9L 4X2 MT Giá từ 928 triệu XE SUV ISUZU - MU-X CHỞ TIỀN - REMIUM 1.9L 4X4 AT Giá từ 1 tỷ 350 triệu XE SUV ISUZU - MU-X CHỞ TIỀN - B7 PLUS 1.9L 4X2 AT Giá từ 1 tỷ 320 triệu XE BÁN TẢI ISUZU - D-MAX CHỞ TIỀN - B7 1.9L 4X2 MT Giá từ 1 tỷ 240 triệu XE BÁN TẢI ISUZU - D-MAX CHỞ TIỀN -PRESTIGE 1.9L 4X2 MT Giá từ 860 triệu XE BÁN TẢI ISUZU - D-MAX CHỞ TIỀN - UTZ 1.9L 4X4 MT Giá từ 880 triệu XE BÁN TẢI ISUZU - D-MAX THÙNG ĐÔNG LẠNH - UTZ 1.9L 4X4 MT Giá từ 803 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.