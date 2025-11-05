Bảng giá ô tô Isuzu mới nhất tháng 11/2025

Isuzu là thương hiệu ô tô đến từ Nhật Bản, nổi tiếng với các dòng xe bán tải, SUV và xe thương mại bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và độ tin cậy cao. Dòng xe bán tải như D-Max hay SUV như MU-X luôn được đánh giá cao về độ bền, khả năng chịu tải và tính thực dụng.

Đặc biệt, Isuzu D-Max 2025 Prestige 4x2 MT 1 Cầu là phiên bản nâng cấp của dòng bán tải D-Max nổi tiếng, mang đến thiết kế hiện đại và mạnh mẽ. Xe sở hữu ngoại hình cứng cáp, đường nét thể thao cùng lưới tản nhiệt đặc trưng của Isuzu, tạo ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Isuzu D-Max 2025 Prestige 4x2 MT 1 Cầu là phiên bản nâng cấp của dòng bán tải D-Max. (Ảnh: Isuzu Long Biên)

D-Max 2025 Prestige được trang bị tiện nghi vừa đủ, với ghế bọc da, bảng điều khiển hiện đại và các tính năng giải trí cơ bản. Không gian cabin rộng rãi, thoải mái cho cả hành khách phía trước và phía sau. Các trang bị an toàn như túi khí, phanh ABS và hỗ trợ khởi hành ngang dốc giúp tăng sự yên tâm khi lái xe.

Động cơ mạnh mẽ kết hợp hộp số sàn 6 cấp và hệ dẫn động 4x2 giúp D-Max Prestige vận hành linh hoạt, tiết kiệm nhiên liệu và bền bỉ trên nhiều loại địa hình. Khung gầm chắc chắn và hệ thống treo tối ưu mang lại khả năng chịu tải cao, phù hợp cho nhu cầu công việc và đi lại thường ngày.

Bảng giá xe ô tô hãng Isuzu mới nhất tháng 11/2025

Mẫu xe Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) XE BÁN TẢI ISUZU - D-MAX - TYPE Z 1.9L 4X4 AT Giá từ 880 triệu XE BÁN TẢI ISUZU - D-MAX - HI-LANDER 1.9L 4X2 AT Giá từ 783 triệu XE BÁN TẢI ISUZU - D-MAX - PRESTIGE 1.9L 4X2 AT Giá từ 670 triệu XE BÁN TẢI ISUZU - D-MAX - PRESTIGE 1.9L 4X2 MT Giá từ 650 triệu XE BÁN TẢI ISUZU - D-MAX - UTZ 800 1.9L 4X4 MT Giá từ 656 triệu XE SUV ISUZU - MU-X - PREMIUM 1.9L 4X4 AT Giá từ 1 tỷ 269 triệu XE SUV ISUZU - MU-X - PRESTIGE 1.9L 4X2 AT Giá từ 1 tỷ 169 triệu XE SUV ISUZU - MU-X - B7 PLUS 1.9L 4X2 AT Giá từ 1 tỷ 016 triệu XE SUV ISUZU - MU-X - SPORT 1.9L 4X4 AT Giá từ 1 tỷ 145 triệu XE SUV ISUZU - MU-X - B7 1.9L 4X2 MT Giá từ 928 triệu XE SUV ISUZU - MU-X CHỞ TIỀN - REMIUM 1.9L 4X4 AT Giá từ 1 tỷ 350 triệu XE SUV ISUZU - MU-X CHỞ TIỀN - B7 PLUS 1.9L 4X2 AT Giá từ 1 tỷ 320 triệu XE BÁN TẢI ISUZU - D-MAX CHỞ TIỀN - B7 1.9L 4X2 MT Giá từ 1 tỷ 240 triệu XE BÁN TẢI ISUZU - D-MAX CHỞ TIỀN -PRESTIGE 1.9L 4X2 MT Giá từ 860 triệu XE BÁN TẢI ISUZU - D-MAX CHỞ TIỀN - UTZ 1.9L 4X4 MT Giá từ 880 triệu XE BÁN TẢI ISUZU - D-MAX THÙNG ĐÔNG LẠNH - UTZ 1.9L 4X4 MT Giá từ 803 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.