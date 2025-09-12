Bảng giá ô tô Ford mới nhất tháng 9/2025

Ford là một trong những hãng xe lâu đời và nổi tiếng nhất thế giới. Những dòng xe nổi bật như Ford Ranger, Ford Everest hay Ford Explorer luôn được đánh giá cao về độ bền bỉ, sức mạnh và khả năng vận hành.

Ford Ranger Raptor 2025 là mẫu bán tải hiệu năng cao, được thiết kế dành riêng cho những ai yêu thích cảm giác lái mạnh mẽ và đầy phấn khích. Ngoại thất hầm hố với lưới tản nhiệt cỡ lớn mang chữ “FORD” nổi bật cùng hệ thống đèn LED sắc nét, tạo nên dáng vẻ đầy uy lực.

Ford Ranger Raptor 2025 là mẫu bán tải hiệu năng cao. (Ảnh: Sài Gòn Ford)

Bên trong khoang lái, Ranger Raptor 2025 mang đến sự tiện nghi và hiện đại với màn hình giải trí cỡ lớn tích hợp SYNC thế hệ mới. Ghế thể thao được bọc da kết hợp Alcantara, mang lại sự thoải mái và chắc chắn trong mọi hành trình. Nội thất vừa sang trọng vừa đậm chất thể thao, đáp ứng nhu cầu cả công việc lẫn giải trí.

Về sức mạnh, Ranger Raptor 2025 được trang bị động cơ hiệu suất cao cùng hệ thống treo chuyên dụng FOX, tối ưu cho khả năng vận hành địa hình khắc nghiệt. Hệ dẫn động 4x4 thông minh kết hợp nhiều chế độ lái giúp xe dễ dàng chinh phục mọi cung đường.

Bảng giá xe ô tô hãng Ford mới nhất tháng 9/2025

Dòng xe Phiên bản Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) Mustang Mach-E Mustang Mach-E Premium AWD 2 tỷ 599 triệu Territory Territory Titanium X 1.5 AT 896 triệu Territory Titanium 1.5 AT 840 triệu Territory Trend 1.5 AT 762 triệu Everest Everest Platinum 2.0L AT 4x4 1 tỷ 545 triệu Everest Platinum 2.0L AT 4x4 Màu Trắng 1 tỷ 552 triệu Everest Titanium+ 2.0L AT 4x4 1 tỷ 468 triệu Everest Titanium+ 2.0L AT 4x4 Màu Trắng tuyết 1 tỷ 475 triệu Everest Titanium 2.0L AT 4x2 1 tỷ 299 triệu Everest Titanium 2.0L AT 4x2 Màu Trắng tuyết 1 tỷ 306 triệu Everest Sport 2.0L AT 4x2 1 tỷ 178 triệu Everest Sport Special Edition 2.0L AT 4x2 1 tỷ 199 triệu Everest Ambiente 2.0L AT 4x2 1 tỷ 099 triệu Everest Ambiente 2.0L AT 4x2 Màu Trắng tuyết 1 tỷ 106 triệu Ranger Ranger Stormtrak 2.0L AT 4X4 1 tỷ 039 triệu Ranger Wildtrak 2.0L AT 4X4 979 triệu Ranger Wildtrak 2.0L AT 4X4 Màu Vàng Luxe / Màu Đỏ 986 triệu Ranger Sport 2.0L 4X4 AT 864 triệu Ranger Sport 2.0L 4X4 AT Màu Đỏ 871 triệu Ranger XLS 2.0L 4X4 AT 776 triệu Ranger XLS 2.0L 4x4 AT Màu Đỏ 783 triệu Ranger XLS+ 4x2 733 triệu Ranger XLS+ 4x4 802 triệu Ranger XLS 2.0L 4x2 AT 707 triệu Ranger XLS 2.0L 4x2 AT Màu Đỏ 714 triệu Ranger Raptor Ranger Raptor 2.0L 4WD AT 1 tỷ 299 triệu Ranger Raptor 2.0L 4WD AT Màu Xám / Màu Cam 1 tỷ 306 triệu Ford Transit Transit Premium+ 18 Chỗ 1 tỷ 019 triệu Transit Premium 16 Chỗ 999 triệu Transit Trend 16 Chỗ 907 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.