Bảng giá ô tô Ford mới nhất tháng 9/2025

Thứ Sáu, 12/09/2025 14:28:58 +07:00

(VTC News) - Bảng giá xe ô tô Ford mới nhất tại Việt Nam tháng 9/2025, bảng giá chi tiết sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.

Ford là một trong những hãng xe lâu đời và nổi tiếng nhất thế giới. Những dòng xe nổi bật như Ford Ranger, Ford Everest hay Ford Explorer luôn được đánh giá cao về độ bền bỉ, sức mạnh và khả năng vận hành.

Ford Ranger Raptor 2025 là mẫu bán tải hiệu năng cao, được thiết kế dành riêng cho những ai yêu thích cảm giác lái mạnh mẽ và đầy phấn khích. Ngoại thất hầm hố với lưới tản nhiệt cỡ lớn mang chữ “FORD” nổi bật cùng hệ thống đèn LED sắc nét, tạo nên dáng vẻ đầy uy lực.

Ford Ranger Raptor 2025 là mẫu bán tải hiệu năng cao. (Ảnh: Sài Gòn Ford)

Bên trong khoang lái, Ranger Raptor 2025 mang đến sự tiện nghi và hiện đại với màn hình giải trí cỡ lớn tích hợp SYNC thế hệ mới. Ghế thể thao được bọc da kết hợp Alcantara, mang lại sự thoải mái và chắc chắn trong mọi hành trình. Nội thất vừa sang trọng vừa đậm chất thể thao, đáp ứng nhu cầu cả công việc lẫn giải trí.

Về sức mạnh, Ranger Raptor 2025 được trang bị động cơ hiệu suất cao cùng hệ thống treo chuyên dụng FOX, tối ưu cho khả năng vận hành địa hình khắc nghiệt. Hệ dẫn động 4x4 thông minh kết hợp nhiều chế độ lái giúp xe dễ dàng chinh phục mọi cung đường.

Bảng giá xe ô tô hãng Ford mới nhất tháng 9/2025

Dòng xePhiên bản

Giá xe niêm yết (Đồng)

(Đã bao gồm thuế VAT)

Mustang Mach-EMustang Mach-E Premium AWD2 tỷ 599 triệu
TerritoryTerritory Titanium X 1.5 AT896 triệu
Territory Titanium 1.5 AT840 triệu
Territory Trend 1.5 AT762 triệu
EverestEverest Platinum 2.0L AT 4x41 tỷ 545 triệu
Everest Platinum 2.0L AT 4x4 Màu Trắng1 tỷ 552 triệu
Everest Titanium+ 2.0L AT 4x41 tỷ 468 triệu
Everest Titanium+ 2.0L AT 4x4 Màu Trắng tuyết1 tỷ 475 triệu
Everest Titanium 2.0L AT 4x21 tỷ 299 triệu
Everest Titanium 2.0L AT 4x2 Màu Trắng tuyết1 tỷ 306 triệu
Everest Sport 2.0L AT 4x21 tỷ 178 triệu
Everest Sport Special Edition 2.0L AT 4x21 tỷ 199 triệu
Everest Ambiente 2.0L AT 4x21 tỷ 099 triệu
Everest Ambiente 2.0L AT 4x2 Màu Trắng tuyết1 tỷ 106 triệu
RangerRanger Stormtrak 2.0L AT 4X41 tỷ 039 triệu
Ranger Wildtrak 2.0L AT 4X4979 triệu
Ranger Wildtrak 2.0L AT 4X4 Màu Vàng Luxe / Màu Đỏ986 triệu
Ranger Sport 2.0L 4X4 AT864 triệu
Ranger Sport 2.0L 4X4 AT Màu Đỏ871 triệu
Ranger XLS 2.0L 4X4 AT776 triệu
Ranger XLS 2.0L 4x4 AT Màu Đỏ 783 triệu
Ranger XLS+ 4x2733 triệu
Ranger XLS+ 4x4802 triệu
Ranger XLS 2.0L 4x2 AT707 triệu
Ranger XLS 2.0L 4x2 AT Màu Đỏ714 triệu
Ranger RaptorRanger Raptor 2.0L 4WD AT1 tỷ 299 triệu
Ranger Raptor 2.0L 4WD AT Màu Xám / Màu Cam1 tỷ 306 triệu
Ford TransitTransit Premium+ 18 Chỗ1 tỷ 019 triệu
Transit Premium 16 Chỗ999 triệu
Transit Trend 16 Chỗ907 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.

Thư Trương
