Bảng giá ô tô Ford mới nhất tháng 12/2025

Ford là một trong những thương hiệu ô tô hàng đầu thế giới. Hãng mang đến đa dạng các dòng xe từ SUV, bán tải, sedan đến xe thương mại, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng.

Điển hình, Ford Everest Ambiente 2.0L 4×2 là phiên bản SUV mang đến sự kết hợp giữa hiệu năng mạnh mẽ và thiết kế hiện đại. Xe được trang bị động cơ xăng 2.0L tăng áp, cho công suất ổn định và vận hành mượt mà trên nhiều địa hình. Với hệ dẫn động cầu sau, Everest Ambiente mang lại trải nghiệm lái linh hoạt.

Ford Everest Ambiente 2.0L 4×2 là phiên bản SUV. (Ảnh: Mỹ Đình Ford)

Ngoại thất của Everest Ambiente ấn tượng với dáng xe bề thế, lưới tản nhiệt rộng và cụm đèn LED sắc nét. Thân xe vuông vức, kết hợp mâm hợp kim 18 inch, tạo sự mạnh mẽ nhưng vẫn thanh lịch. Tổng thể xe cân đối, vừa hiện đại, vừa thể hiện phong cách SUV thực thụ.

Ford Everest Ambiente 2.0L 4×2 có nội thất rộng rãi, mang đến sự thoải mái cho cả gia đình. Xe được trang bị ghế bọc nỉ cao cấp, hệ thống giải trí màn hình cảm ứng, điều hòa tự động và các tiện ích cần thiết khác. Khoang cabin tiện nghi, dễ sử dụng, phù hợp cho những chuyến đi dài hay di chuyển trong thành phố.

Bảng giá xe ô tô hãng Ford mới nhất tháng 12/2025

Dòng xe Phiên bản Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) Mustang Mach-E Mustang Mach-E Premium AWD 2 tỷ 599 triệu Territory Territory Titanium X 1.5 AT 896 triệu Territory Titanium 1.5 AT 840 triệu Territory Trend 1.5 AT 762 triệu Territory Titanium X 1.5 AT Màu Xanh 904 triệu Territory Titanium 1.5 AT Màu Xanh 848 triệu Territory Trend 1.5 AT Màu Xanh 770 triệu Everest Everest Platinum 2.0L AT 4x4 1 tỷ 545 triệu Everest Platinum 2.0L AT 4x4 Màu Trắng 1 tỷ 553 triệu Everest Titanium+ 2.0L AT 4x4 1 tỷ 468 triệu Everest Titanium+ 2.0L AT 4x4 Màu Trắng tuyết 1 tỷ 476 triệu Everest Titanium 2.0L AT 4x2 1 tỷ 299 triệu Everest Titanium 2.0L AT 4x2 Màu Trắng tuyết 1 tỷ 307 triệu Everest Sport 2.0L AT 4x2 1 tỷ 178 triệu Everest Sport Special Edition 2.0L AT 4x2 1 tỷ 199 triệu Everest Ambiente 2.0L AT 4x2 1 tỷ 099 triệu Everest Ambiente 2.0L AT 4x2 Màu Trắng tuyết 1 tỷ 107 triệu Ranger Ranger Stormtrak 2.0L AT 4X4 1 tỷ 039 triệu Ranger Wildtrak 2.0L AT 4X4 979 triệu Ranger Wildtrak 2.0L AT 4X4 Màu Vàng Luxe / Màu Đỏ 987 triệu Ranger Sport 2.0L 4X4 AT 864 triệu Ranger Sport 2.0L 4X4 AT Màu Đỏ 872 triệu Ranger XLS 2.0L 4X4 AT 776 triệu Ranger XLS 2.0L 4x4 AT Màu Đỏ 784 triệu Ranger XLS 2.0L 4x2 AT 707 triệu Ranger XLS 2.0L 4x2 AT Màu Đỏ 715 triệu Ranger Raptor Ranger Raptor 2.0L 4WD AT 1 tỷ 299 triệu Ranger Raptor 2.0L 4WD AT Màu Xám / Màu Cam 1 tỷ 307 triệu Ford Transit Ford TransitBáo giáTransit Premium+ 18 Chỗ 1 tỷ 091 triệu Transit Premium 16 Chỗ 999 triệu Transit Trend 16 Chỗ 907 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.