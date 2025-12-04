  • Zalo

Bảng giá ô tô Ford mới nhất tháng 12/2025

Thứ Năm, 04/12/2025 15:23:05 +07:00

Bảng giá xe ô tô Ford mới nhất tại Việt Nam tháng 12/2025, bảng giá chi tiết sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.

Ford là một trong những thương hiệu ô tô hàng đầu thế giới. Hãng mang đến đa dạng các dòng xe từ SUV, bán tải, sedan đến xe thương mại, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng.

Điển hình, Ford Everest Ambiente 2.0L 4×2 là phiên bản SUV mang đến sự kết hợp giữa hiệu năng mạnh mẽ và thiết kế hiện đại. Xe được trang bị động cơ xăng 2.0L tăng áp, cho công suất ổn định và vận hành mượt mà trên nhiều địa hình. Với hệ dẫn động cầu sau, Everest Ambiente mang lại trải nghiệm lái linh hoạt.

Ford Everest Ambiente 2.0L 4×2 là phiên bản SUV. (Ảnh: Mỹ Đình Ford)



Ngoại thất của Everest Ambiente ấn tượng với dáng xe bề thế, lưới tản nhiệt rộng và cụm đèn LED sắc nét. Thân xe vuông vức, kết hợp mâm hợp kim 18 inch, tạo sự mạnh mẽ nhưng vẫn thanh lịch. Tổng thể xe cân đối, vừa hiện đại, vừa thể hiện phong cách SUV thực thụ.

Ford Everest Ambiente 2.0L 4×2 có nội thất rộng rãi, mang đến sự thoải mái cho cả gia đình. Xe được trang bị ghế bọc nỉ cao cấp, hệ thống giải trí màn hình cảm ứng, điều hòa tự động và các tiện ích cần thiết khác. Khoang cabin tiện nghi, dễ sử dụng, phù hợp cho những chuyến đi dài hay di chuyển trong thành phố.

Bảng giá xe ô tô hãng Ford mới nhất tháng 12/2025

Dòng xePhiên bản

Giá xe niêm yết (Đồng)

(Đã bao gồm thuế VAT)

Mustang Mach-EMustang Mach-E Premium AWD 2 tỷ 599 triệu
TerritoryTerritory Titanium X 1.5 AT896 triệu
Territory Titanium 1.5 AT 840 triệu
Territory Trend 1.5 AT 762 triệu
Territory Titanium X 1.5 AT Màu Xanh 904 triệu
Territory Titanium 1.5 AT Màu Xanh848 triệu
Territory Trend 1.5 AT Màu Xanh770 triệu
EverestEverest Platinum 2.0L AT 4x41 tỷ 545 triệu
Everest Platinum 2.0L AT 4x4 Màu Trắng1 tỷ 553 triệu
Everest Titanium+ 2.0L AT 4x41 tỷ 468 triệu
Everest Titanium+ 2.0L AT 4x4 Màu Trắng tuyết1 tỷ 476 triệu
Everest Titanium 2.0L AT 4x21 tỷ 299 triệu
Everest Titanium 2.0L AT 4x2 Màu Trắng tuyết1 tỷ 307 triệu
Everest Sport 2.0L AT 4x21 tỷ 178 triệu
Everest Sport Special Edition 2.0L AT 4x21 tỷ 199 triệu
Everest Ambiente 2.0L AT 4x21 tỷ 099 triệu
Everest Ambiente 2.0L AT 4x2 Màu Trắng tuyết1 tỷ 107 triệu
RangerRanger Stormtrak 2.0L AT 4X41 tỷ 039 triệu
Ranger Wildtrak 2.0L AT 4X4979 triệu
Ranger Wildtrak 2.0L AT 4X4 Màu Vàng Luxe / Màu Đỏ987 triệu
Ranger Sport 2.0L 4X4 AT864 triệu
Ranger Sport 2.0L 4X4 AT Màu Đỏ872 triệu
Ranger XLS 2.0L 4X4 AT776 triệu
Ranger XLS 2.0L 4x4 AT Màu Đỏ784 triệu
Ranger XLS 2.0L 4x2 AT707 triệu
Ranger XLS 2.0L 4x2 AT Màu Đỏ715 triệu
Ranger Raptor Ranger Raptor 2.0L 4WD AT1 tỷ 299 triệu
Ranger Raptor 2.0L 4WD AT Màu Xám / Màu Cam1 tỷ 307 triệu
Ford TransitFord TransitBáo giáTransit Premium+ 18 Chỗ1 tỷ 091 triệu
Transit Premium 16 Chỗ999 triệu
Transit Trend 16 Chỗ907 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.

Thư Trương(Tổng hợp)
