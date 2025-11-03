  • Zalo

Bảng giá ô tô Ford mới nhất tháng 11/2025

Thị trườngThứ Hai, 03/11/2025 13:14:00 +07:00Google News

Bảng giá xe ô tô Ford mới nhất tại Việt Nam tháng 11/2025, bảng giá chi tiết sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.

Ford là thương hiệu ô tô nổi tiếng toàn cầu, có trụ sở chính tại Hoa Kỳ. Ford được biết đến với các dòng xe đa dạng từ bán tải, SUV, sedan đến xe điện, kết hợp giữa hiệu suất mạnh mẽ, thiết kế hiện đại và công nghệ tiên tiến.

Đặc biệt, Ford Ranger 2025 tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc bán tải với thiết kế mạnh mẽ, khỏe khoắn và hiện đại. Ngoại thất được tinh chỉnh với lưới tản nhiệt cỡ lớn, đèn LED sắc nét và các chi tiết khí động học, tạo nên dáng vẻ vừa thể thao vừa bền bỉ.

Ford Ranger 2025 tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc bán tải. (Ảnh: Ford Bình Dương)

Ford Ranger 2025 tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc bán tải. (Ảnh: Ford Bình Dương)

Nội thất Ranger 2025 được nâng cấp với khoang cabin rộng rãi, ghế bọc da cao cấp và các tiện nghi công nghệ hiện đại. Màn hình cảm ứng trung tâm lớn hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto, cùng hệ thống âm thanh sống động, mang đến trải nghiệm giải trí và kết nối tuyệt vời.

Về hiệu năng, Ranger 2025 trang bị động cơ mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu và khả năng kéo, chở hàng vượt trội. Hệ thống truyền động hiện đại kết hợp với khung gầm chắc chắn, giúp xe vận hành ổn định trên đường trường lẫn địa hình off-road. Ngoài ra, các công nghệ hỗ trợ lái như kiểm soát đổ đèo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc giúp lái xe an toàn và tự tin hơn.

Bảng giá xe ô tô hãng Ford mới nhất tháng 11/2025

Dòng xePhiên bản

Giá xe niêm yết (Đồng)

(Đã bao gồm thuế VAT)

Mustang Mach-E Mustang Mach-E Premium AWD 2 tỷ 599 triệu
Territory Territory Titanium X 1.5 AT 896 triệu
Territory Titanium 1.5 AT 840 triệu
Territory Trend 1.5 AT 762 triệu
Everest Everest Platinum 2.0L AT 4x4 1 tỷ 545 triệu
Everest Platinum 2.0L AT 4x4 Màu Trắng 1 tỷ 553 triệu
Everest Titanium+ 2.0L AT 4x4 1 tỷ 468 triệu
Everest Titanium+ 2.0L AT 4x4 Màu Trắng tuyết 1 tỷ 476 triệu
Everest Titanium 2.0L AT 4x2 1 tỷ 299 triệu
Everest Titanium 2.0L AT 4x2 Màu Trắng tuyết 1 tỷ 307 triệu
Everest Sport 2.0L AT 4x2 1 tỷ 178 triệu
Everest Sport Special Edition 2.0L AT 4x2 1 tỷ 199 triệu
Everest Ambiente 2.0L AT 4x2 1 tỷ 099 triệu
Everest Ambiente 2.0L AT 4x2 Màu Trắng tuyết 1 tỷ 107 triệu
Ranger Ranger Stormtrak 2.0L AT 4X4 1 tỷ 039 triệu
Ranger Wildtrak 2.0L AT 4X4 979 triệu
Ranger Wildtrak 2.0L AT 4X4 Màu Vàng Luxe / Màu Đỏ 987 triệu
Ranger Sport 2.0L 4X4 AT 864 triệu
Ranger Sport 2.0L 4X4 AT Màu Đỏ 872 triệu
Ranger XLS 2.0L 4X4 AT 776 triệu
Ranger XLS 2.0L 4x4 AT Màu Đỏ 784 triệu
Ranger XLS 2.0L 4x2 AT 707 triệu
Ranger XLS 2.0L 4x2 AT Màu Đỏ 715 triệu
Ranger Raptor Ranger Raptor 2.0L 4WD AT 1 tỷ 299 triệu
Ranger Raptor 2.0L 4WD AT Màu Xám / Màu Cam 1 tỷ 307 triệu
Ford Transit Transit Premium+ 18 Chỗ 1 tỷ 091 triệu
Transit Premium 16 Chỗ 999 triệu
Transit Trend 16 Chỗ 907 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.

Thư Trương(Tổng hợp)
Đọc thêm
Bình luận
vtcnews.vn