Bảng giá ô tô BMW mới nhất tháng 12/2025

BMW (Bayerische Motoren Werke) là thương hiệu ô tô cao cấp đến từ Đức, nổi tiếng với thiết kế sang trọng, hiệu năng mạnh mẽ và công nghệ tiên tiến. BMW chuyên sản xuất các dòng xe sedan, SUV, coupe và xe thể thao, kết hợp trải nghiệm lái năng động với tiện nghi cao cấp.

Trong đó, BMW X4 2025 là mẫu SUV coupe mang thiết kế thể thao đầy ấn tượng. Thân xe vuốt dốc kết hợp các đường nét mạnh mẽ tạo cảm giác năng động. Đèn pha LED sắc sảo cùng lưới tản nhiệt đặc trưng làm nổi bật phong cách BMW.

BMW X4 2025 là mẫu SUV coupe mang thiết kế thể thao đầy ấn tượng. (Ảnh: Đại Lý BMW Hà Nội)

Nội thất của X4 2025 được hoàn thiện cao cấp với chất liệu da và kim loại tinh tế. Màn hình trung tâm lớn tích hợp hệ điều hành BMW iDrive hiện đại. Khoang cabin rộng rãi, thoải mái cho cả hành khách trước và sau.

Xe sở hữu động cơ mạnh mẽ, kết hợp hộp số tự động 8 cấp, mang đến khả năng vận hành mượt mà. Hệ thống treo và khung gầm tối ưu giúp tăng độ ổn định khi vào cua. BMW X4 2025 cũng trang bị nhiều chế độ lái đa dạng, phù hợp mọi điều kiện đường.

Bảng giá xe ô tô hãng BMW mới nhất tháng 12/2025

Mẫu xe Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) BMW 3 Series Giá từ 1 tỷ 599 triệu BMW 4 Series Gran Coupé Giá từ 3 tỷ 149 triệu BMW 4 Series Convertible Giá từ 3 tỷ 399 triệu BMW 5 Series Giá từ 1 tỷ 979 triệu BMW All New 5 Series Giá từ 2 tỷ 589 triệu BMW 7 Series Giá từ 4 tỷ 499 triệu BMW X3 Giá từ 2 tỷ 189 triệu BMW All New X3 Giá từ 2 tỷ 299 triệu BMW X4 Giá từ 2 tỷ 999 triệu BMW X5 Giá từ 3 tỷ 814 triệu BMW X6 Giá từ 4 tỷ 459 triệu BMW X7 Giá từ 5 tỷ 549 triệu BMW Z4 Roadster Giá từ 3 tỷ 139 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.