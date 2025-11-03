Bảng giá ô tô BMW mới nhất tháng 11/2025

BMW (Bayerische Motoren Werke) là thương hiệu ô tô hạng sang nổi tiếng của Đức. Hãng nổi bật với các dòng xe sedan, SUV, coupe và xe điện, kết hợp giữa hiệu suất mạnh mẽ, thiết kế tinh tế và công nghệ tiên tiến.

Điển hình, BMW iX3 2025 là mẫu SUV điện hoàn toàn mới của BMW, mang đến trải nghiệm lái mạnh mẽ nhưng thân thiện với môi trường. Xe được thiết kế hiện đại, sang trọng với các đường nét khí động học tinh tế, phản ánh phong cách đặc trưng của BMW.

BMW iX3 2025 là mẫu SUV điện hoàn toàn mới của BMW. (Ảnh: bmw-hanoi.com.vn)

Động cơ điện của BMW iX3 2025 cho công suất 286 mã lực, mô-men xoắn 400 Nm, giúp xe tăng tốc nhanh và vận hành mượt mà. Hệ thống dẫn động cầu sau kết hợp pin lithium-ion 80 kWh mang lại quãng đường di chuyển lên đến 460 km mỗi lần sạc đầy.

iX3 có nội thất hiện đại, sang trọng với vật liệu cao cấp, màn hình trung tâm cảm ứng 12,3 inch và hệ thống thông tin giải trí iDrive 8. Xe còn tích hợp các tính năng an toàn và hỗ trợ lái tiên tiến như cảnh báo va chạm, hỗ trợ giữ làn đường và Cruise Control thích ứng. Không gian rộng rãi, tiện nghi giúp hành khách cảm thấy thoải mái trong mọi hành trình.

Bảng giá xe ô tô hãng BMW mới nhất tháng 11/2025

Mẫu xe Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) BMW 3 Series Giá từ 1 tỷ 599 triệu BMW 4 Series Gran Coupé Giá từ 3 tỷ 149 triệu BMW 4 Series Convertible Giá từ 3 tỷ 399 triệu BMW 5 Series Giá từ 1 tỷ 979 triệu BMW All New 5 Series Giá từ 2 tỷ 589 triệu BMW 7 Series Giá từ 4 tỷ 499 triệu BMW X3 Giá từ 2 tỷ 189 triệu BMW All New X3 Giá từ 2 tỷ 299 triệu BMW X4 Giá từ 2 tỷ 999 triệu BMW X5 Giá từ 3 tỷ 814 triệu BMW X6 Giá từ 4 tỷ 459 triệu BMW X7 Giá từ 5 tỷ 549 triệu BMW Z4 Roadster Giá từ 3 tỷ 139 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.