Bảng giá ô tô BMW mới nhất tháng 11/2025

Thứ Hai, 03/11/2025 11:19:33 +07:00

Bảng giá xe ô tô BMW mới nhất tại Việt Nam tháng 11/2025, bảng giá chi tiết sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.

BMW (Bayerische Motoren Werke) là thương hiệu ô tô hạng sang nổi tiếng của Đức. Hãng nổi bật với các dòng xe sedan, SUV, coupe và xe điện, kết hợp giữa hiệu suất mạnh mẽ, thiết kế tinh tế và công nghệ tiên tiến.

Điển hình, BMW iX3 2025 là mẫu SUV điện hoàn toàn mới của BMW, mang đến trải nghiệm lái mạnh mẽ nhưng thân thiện với môi trường. Xe được thiết kế hiện đại, sang trọng với các đường nét khí động học tinh tế, phản ánh phong cách đặc trưng của BMW.

BMW iX3 2025 là mẫu SUV điện hoàn toàn mới của BMW. (Ảnh: bmw-hanoi.com.vn)

Động cơ điện của BMW iX3 2025 cho công suất 286 mã lực, mô-men xoắn 400 Nm, giúp xe tăng tốc nhanh và vận hành mượt mà. Hệ thống dẫn động cầu sau kết hợp pin lithium-ion 80 kWh mang lại quãng đường di chuyển lên đến 460 km mỗi lần sạc đầy.

iX3 có nội thất hiện đại, sang trọng với vật liệu cao cấp, màn hình trung tâm cảm ứng 12,3 inch và hệ thống thông tin giải trí iDrive 8. Xe còn tích hợp các tính năng an toàn và hỗ trợ lái tiên tiến như cảnh báo va chạm, hỗ trợ giữ làn đường và Cruise Control thích ứng. Không gian rộng rãi, tiện nghi giúp hành khách cảm thấy thoải mái trong mọi hành trình.

Bảng giá xe ô tô hãng BMW mới nhất tháng 11/2025

Mẫu xe

Giá xe niêm yết (Đồng)

(Đã bao gồm thuế VAT)

BMW 3 Series Giá từ 1 tỷ 599 triệu
BMW 4 Series Gran Coupé Giá từ 3 tỷ 149 triệu
BMW 4 Series Convertible Giá từ 3 tỷ 399 triệu
BMW 5 Series Giá từ 1 tỷ 979 triệu
BMW All New 5 Series Giá từ 2 tỷ 589 triệu
BMW 7 Series Giá từ 4 tỷ 499 triệu
BMW X3 Giá từ 2 tỷ 189 triệu
BMW All New X3 Giá từ 2 tỷ 299 triệu
BMW X4 Giá từ 2 tỷ 999 triệu
BMW X5 Giá từ 3 tỷ 814 triệu
BMW X6 Giá từ 4 tỷ 459 triệu
BMW X7 Giá từ 5 tỷ 549 triệu
BMW Z4 Roadster Giá từ 3 tỷ 139 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.

Thư Trương(Tổng hợp)
