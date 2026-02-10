Băng cướp kích nổ xe bọc thép, đấu súng giữa quốc lộ Italy

(VTC News) -

Một băng tội phạm có vũ trang phục kích xe bọc thép chở tiền trên tuyến quốc lộ ở miền nam Italy, kích nổ phương tiện và đấu súng với lực lượng chức năng. Vụ việc gây tắc nghẽn giao thông, buộc nhà chức trách triển khai chiến dịch truy bắt quy mô lớn.

Theo The Sun, vụ tấn công xảy ra khoảng 8h sáng 9/2 (giờ địa phương) trên quốc lộ 613 nối hai thành phố Brindisi và Lecce, thuộc vùng Puglia. Nhóm tội phạm khoảng 6-10 người bịt mặt, đốt cháy một số phương tiện, dựng lên “bức tường lửa” nhằm chặn các xe khác tiến lại gần.

Video từ hiện trường cho thấy các đối tượng mang vũ khí đấu súng trực tiếp với lực lượng hiến binh Carabinieri giữa tuyến đường đông xe qua lại. Tiếng súng vang lên giữa sự hoảng loạn của các tài xế đang lưu thông. Nhóm đối tượng đã bắn một viên đạn trúng kính chắn gió của xe cảnh sát.

Để đánh lạc hướng, nhóm này sử dụng một chiếc Alfa Romeo gắn đèn xanh nhấp nháy, giả làm xe hộ tống của cảnh sát. Khi xe bọc thép của công ty an ninh BTV buộc phải dừng lại để tránh chiếc xe đang cháy, các nghi phạm lập tức áp sát và ra tay. Một vụ nổ lớn xảy ra khi chúng tìm cách phá cửa xe để cướp tài sản.

Báo L’Unione Sarda cho biết chính nhóm tấn công đã kích nổ nhằm mở khoang chứa tiền.

Nhóm tội phạm đấu súng trực tiếp với lực lượng Carabinieri giữa tuyến đường đông xe qua lại. (Nguồn: The Sun)

Tuy nhiên, hệ thống an ninh bên trong xe bọc thép đã kích hoạt cơ chế bảo vệ tiền, khiến các nghi phạm không thể lấy được số tiền bên trong. Truyền thông địa phương cho biết một số tài xế đã bị cướp xe khi nhóm đối tượng này tháo chạy. Đinh sắt cũng bị rải trên mặt đường nhằm cản trở lực lượng truy đuổi.

Cảnh sát sau đó phát hiện một chiếc xe bị bỏ lại ở vùng nông thôn gần hiện trường. Hai người đàn ông được cho là nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang tìm cách tẩu thoát.

Theo Sky TG24, các đối tượng đến từ khu vực Foggia - nơi được xem là “điểm nóng” của các băng nhóm chuyên cướp xe bọc thép có tổ chức.

Cảnh sát đã phong toả Quốc lộ 613 để phục vụ cứu hộ và điều tra. Giới chức Italy triển khai trực thăng, lập thêm các chốt kiểm soát và tăng cường an ninh trên toàn khu vực nhằm truy bắt các đối tượng liên quan.