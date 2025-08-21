Italy bắt giữ nghi phạm liên quan đến vụ phá hoại đường ống Nord Stream

(VTC News) -

Vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang tham gia vào các cuộc thảo luận ngoại giao căng thẳng với Mỹ về cách thức chấm dứt cuộc xung đột quân sự với Nga mà không phải nhượng bộ lãnh thổ.

Bộ trưởng Tư pháp Đức Stefanie Hubig thông tin: "Vụ đánh bom đường ống cần được điều tra, trong đó áp dụng các biện pháp truy tố. Điều tốt là chúng ta đã đạt tiến triển trong vấn đề này".

Đường ống dẫn khí Nord Stream 2. (Ảnh: Shutterstock)

Nghi phạm được xác định là Serhii K. công dân Ukraine, bị bắt vào sáng sớm ngày 21/8 (giờ địa phương) ở tỉnh Rimini của Italy. Nghi phạm thuộc thành viên của nhóm người Ukraine "đặt thiết bị nổ trên đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và Nord Stream 2" vào tháng 9/2022.

Hắn ta cùng đồng phạm khởi hành từ Rostock, bờ biển đông bắc nước Đức bằng du thuyền để thực hiện hành vi phá hoại. Phương tiện này được thuê từ một công ty Đức bằng giấy tờ giả. Serhii K. sẽ bị dẫn độ về Đức để hầu tòa.

Hiện tại, cảnh sát Italy đã xác nhận về vụ bắt giữ, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Trong khi đó, phía Ukraine chưa đưa ra bình luận về vấn đề này.

Đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và Nord Stream 2 xây dựng dưới biển Baltic nhằm mục đích vận chuyển khí đốt tự nhiên của Nga đến Đức và Tây Âu. Sau những vụ nổ hồi tháng 9/2022, cả hai đường ống đều bị hư hại nghiêm trọng. Thời điểm đó, các đường ống đều đang không hoạt động.

Truyền thông Mỹ từng đưa tin kế hoạch đánh bom đường ống được hình thành từ cuộc họp trong quán rượu giữa sĩ quan và doanh nhân Ukraine vào tháng 5/2022. Tuy nhiên, phía Ukraine lập tức bác bỏ những cáo buộc liên quan.

Theo cuộc điều tra của cảnh sát Đức, có 6 người thực hiện vụ tấn công, gồm 5 đàn ông và một phụ nữ, tất cả đều đến từ Ukraine.