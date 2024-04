‘Bạn gái’ quen qua mạng dụ làm nhiệm vụ, người đàn ông ở Phú Yên mất 1,7 tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 4/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên vừa tiếp nhận tin tố giác về tội phạm của ông T.T.H (SN 1981, trú thị xã Sông Cầu) về việc lừa đảo qua mạng.

Ảnh minh họa

Theo nội dung vụ án, ông H. có quen “bạn gái” trên facebook tên Minh Anh (không rõ lai lịch), tán tỉnh, yêu nhau qua mạng.

Vào ngày 26/3, tài khoản Minh Anh nhắn cho ông H. về một trang web thương mại điện tử tên https://targervietnam.bio.link/ để cùng nhau hợp tác kiếm tiền.

Sau đó, Minh Anh rủ ông H. vào trang web này đăng ký tài khoản, thực hiện theo hướng dẫn đăng ký tài khoản ở mức vip2, rồi nộp vào tài khoản đăng ký 25 triệu đồng nhận về nhiệm vụ 90 đơn hàng.

Sau khi làm xong nhiệm vụ, ông H. chỉ rút về lại số tiền hơn 4,2 triệu đồng.

Hôm sau, Minh Anh đề nghị H. nâng cấp tài khoản lên vip3, nộp vào tài khoản 75 triệu đồng để nhận về 120 đơn hàng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì tài khoản của ông H. trên trang web đó là 67.575 USD.

Ông H. thực hiện việc rút tiền thì lúc này nhận được thông báo không rút tiền về được, ông H. liên hệ với bộ phận chăm sóc khác hàng của trang web thì được giải thích không rút được vì số tiền tài khoản đã vượt mức 60.000 USD thì phải chuyển hồ sơ, thủ tục qua trụ sở chính ở Mỹ để giải quyết.

Sau đó, ông H. nhận được thông báo là phải đóng khoản phí xác minh tài khoản, sau khi đóng xong thì được thông báo là số tiền của ông H. đã được chuyển về ngân hàng Việt Nam, yêu cầu phải đóng thêm các khoản phí, thuế liên quan.

Do tin tưởng “bạn gái” Minh Anh nên ông H. tiếp tục thực hiện việc đóng tiền theo hướng dẫn. Từ ngày 26/3 đến ngày 28/3, ông H. đã chuyển tổng cộng hơn 1,7 tỷ đồng vào nhiều số tài khoản khác nhau do Minh Anh cung cấp.

Biết bị lừa, ông H. đến trình báo cơ quan chức năng.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Phú Yên cũng có nhiều vụ lừa đảo qua mạng.

Ngày 30/7/2023 ông V.V.D được mời tham gia vào câu lạc bộ hẹn hò “BÌNH CHỌN 69 CLUB” trên ứng dụng Telegram.

Sau đó có tài khoản “(C.Viên) Trương Lan” kết bạn hướng dẫn ông D. làm thủ tục đăng ký thành viên và yêu cầu ông D. hoàn thành thử thách bình chọn bằng cách chuyển tiền để hưởng lợi nhuận.

Sau nhiều lần hưởng được lợi nhuận với số tiền 720 ngàn đồng từ các đối tượng, ông D. tin tưởng và tiếp tục thực hiện các thử thách bình chọn tiếp theo để hưởng lợi nhuận cao hơn.

Khi ông D. chuyển tiền với số lượng tiền tăng dần thì các đối tượng báo lỗi hệ thống và liên tục yêu cầu ông D. chuyển tiền để xử lý lỗi, tổng cộng ông D. đã chuyển cho các đối tượng hơn 1 tỷ đồng nhưng vẫn không nhận lại được tiền đã chuyển.

Sau khi chuyển hết tiền thì ông D. mới biết mình bị lừa nên đến cơ quan công an trình báo.

Theo thượng tá Trần Thanh Tâm - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên, so với trước đây, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng tinh vi hơn. Chúng thường sử dụng sim “rác” để thực hiện các cuộc gọi, đồng thời thuê sinh viên, những người lao động tự do để mở tài khoản tại nhiều ngân hàng.

Sau khi nhận được tiền của nạn nhân, chúng nhanh chóng chuyển, rút tiền lòng vòng qua nhiều ngân hàng khác nhau, gây khó khăn cho việc phong tỏa tài khoản.

Theo thượng tá Tâm, người dân phải hết sức cảnh giác trong việc sử dụng mạng xã hội. Trước khi làm quen, kết bạn cần có sự chọn lọc những tài khoản mạng xã hội có tính chân thực cao (tránh kết bạn đối với các tài khoản ảo do các đối tượng lập ra), xác minh rõ thông tin của những người bạn quen qua mạng trước khi có ý định tiến xa hơn.

“Trong mọi mối quan hệ, cẩn trọng là không thừa, đặc biệt là những mối quan hệ từ thế giới “ảo”. Nhu cầu làm quen, kết bạn và tìm một nửa của bản thân thông qua mạng xã hội là nhu cầu chính đáng, tuy nhiên để tránh rơi vào bẫy những kẻ lừa đảo, mỗi cá nhân cần tỉnh táo từ chối mọi lời đề nghị khả nghi, trước những món quà tặng “từ trên trời rơi xuống”, những lời dụ dỗ “đường mật” và hứa hẹn” – thượng tá Trần Thanh Tâm nói.